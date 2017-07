Foto: Povl D. Rasmussen

Betænkningstiden er forbi: Her er lovforslaget til den nye persondatalov

Nu får virksomhederne noget mere præcist at forholde sig til. Et lovforslag til den nye persondatalovgivning er netop sendt i høring. Læs det her.

Indtil nu har de nervøse miner kun kunnet dulmes af en mere end 1.000 sider lang betænkning fra Justitsministeriet, men nu ligger lovforslaget til den nye persondatalovgivning altså klar.



Den nye lovgivning skal indeholde de skærpede krav, der træder i kraft med EUs nye persondataforordning d. 25 maj næste år.



Skærpede krav

Eksperter har tidligere forklaret, hvordan den kommende lovgivning byder på noget af en stramning i forhold til de nuværende regler.



I dag har de danske virksomheder maksimalt risikeret at blive aet på kinden af myndighederne, men med de nye regler er der sat nogle helt andre bøderammer op.



Nu kan virksomhederne kigge frem mod en bøderamme på op i mod 20 millioner euro eller 4 procent af den globale omsætning.



Læs mere om de kommende bøder her: Professor: Minimal risiko for kæmpebøder til virksomheder når EU-persondataforordningen træder i kraft



Virksomhederne har tidligere efterlyst muligheden for at få nogle konkrete regler at forholde sig til, da der i skrivende stund kun er rundt regnet 10 måneder, før lovgivningen træder i kraft.



Læs mere om de danske virksomheders udfordringer her:Masser af virksomheder når ikke at blive klar: "Men hvis man i forvejen følger loven, er persondataforordningen altså ikke noget problem"



Nu, hvor lovforslaget er sendt i høring, er der i det mindste kommet lidt mere form på de regler, som virksomhederne skal forholde sig til efter maj måned næste år.



Det skal understreges, at der ikke er tale om den endelige lovgivning. Nu går selve høringsprocessen i gang, hvor en række aktører skal høres. Fristen er sat til d. 22 august.



Du kan læse hele lovforslaget HER







