Går Microsoft i bedene: Chrome OS bliver optimeret til touch-skærme

I fremtiden bliver det lettere at pille ved dine Chrome-faner på en Chromebook.Google er nemlig i færd med at optimere sit Chrome OS-system til touch-skærme.Det skriver Engadget , og hvis du er en del af Chrome OS’ beta-program (Canary channels), kan du prøve det allerede nu. Som med al beta-software vil der være fejl.Chrome OS er stadig hovedsageligt udviklet til mus og tastatur, men har du en Chromebook med touchskærm, vil du i fremtiden lettere kunne navigere rundt i systemet.Udviklingen af et mere fingervenligt system sker, fordi stadigt flere Chromebooks bliver solgt med en touch-skærm til trods for, at systemet endnu ikke har været optimeret til det.I videoen herunder kan du se et kort blik af, hvordan det nye design kommer til at se ud.Felter bliver større, og der kommer en app-lignende skuffe som du kender det fra Android.Chromebooks er computere, som hovedsageligt består af et Chrome-browser-vindue.Du kan ikke installere almindelige Windows-programmer på dem, men omvendt har de en lang batterilevetid og en lav pris, hvilket har gjort dem populære i særligt den amerikanske uddannelsessektor.De seneste år har flere og flere Chromebooks været udstyret med en touch-skærm.Et par eksempler er Acers Chromebook R 11, Googles egen Pixel-maskiner og Samsungs Chromebook Pro.Samtidig har Google i snart et år arbejdet på at overføre Android-apps til Chrome OS, hvor touch-skærmen bliver en vigtig del af interaktionen. Mange apps virker ganske enkelt ikke uden touch-input.Der har også gået rygter om, om Google på et tidspunkt vil slå Chromebooks og Android sammen til ét system. Blandt andet er Google i færd med at udvikle på sit Fuchsia-system: