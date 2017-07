Borgmester i Aabenraa anede intet: Blev først informeret om Apples datacenter-planer i går

Apple planlægger kæmpe byggeri hans by, men borgmesteren blev først informeret i går.

Det kom som en overraskelse for Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), at Apple ville opføre et datacenter i hans by.Ifølge nyhedsbureauet Ritzau blev han først søndag - altså dagen før offentliggørelse - klar over, at det var verdens mest værdifulde virksomhed, Apple, der havde opkøbt en kæmpemæssig grund i byen.“Jeg har først fået af vide konkret hvem det var i søndags. Jeg har holdt mange borgermøder og nabohøringer, hvor jeg jo stod og sagde, "jeg aner heller ikke, hvem det er”, siger han til Ritzau.Han forklarer, at han blot var informeret om, at en virksomhed med et stort strømforbrug havde købt en kæmpemæssig grund tæt på en transformerstation ved byen Kassø.Det mystiske byggeri blev omtalt i lokale medier allerede i efteråret, hvor Jyske Vestkysten i Aabenraa beskrev et “mystisk byggeri ved Kassø” , der med byggehøjde på 40 meter og en etagemål 1,3 millioner kvadratmeter skabt bekymring blandt borgerne i området.Ved den lejlighed ønskede borgmester Thomas Andresen ikke at udtale sig om projektet.Datacenterprojekter som disse har vist sig at være omgærdet af et stort hemmelighedskræmmeri.Computerworld kunne for nylig fortælle, hvordan Google opkøb af en kæmpemæssig datacentergrund ved Fredericia var resultatet af mangeårig tophemmelig proces, der udover repræsentanter fra Google og Fredericia Kommune også involverede udenrigsministeriet.