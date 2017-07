Nyt Windows 10-build fjerner irriterende slørede apps og programmer

I den kommende store Fall Creator Update-opdatering til Windows 10 fjerner Microsoft irriterende skalering af apps på højtopløselige skærme.

Der vil være flere Emoji-smileys i det kommende Windows 10, og du vil blandt andet kunne svæve musen over en smiley for at få forklaret, hvad den betyder. Foto: Microsoft.

Mens opløsningen på skærme er vokset de seneste par år, er mængden af problemer med skalering i apps og programmer i Windows ligeså.Særligt hvis du har tilsluttet din bærbare computer til en ekstern skærm i en anden opløsning end din bærbare, kunne specielt legacy-programmer have svært ved at skalere rigtigt.Det resulterede i for store statusbjælker, sløret og gnidret tekst eller for små eller store elementer i programmet, som kun kunne løses ved en genstart.Men det adresserer Microsoft i sin seneste beta-build af Windows 10. I Build 16237 tilpasses apps nu bedre af sig selv om end ikke fuldstændig.I 16237 kan du stadig opleve skaleringsproblemer efter at være tilsluttet en skærm med en anden opløsning end din bærbare, men nu skal du kun genstarte selve programmet og ikke computeren.Du kan læse mere hos Microsoft her. Microsoft udvikler løbende åbent på sit Windows 10-system via Windows Insider-programmet med nye versioner, de såkaldte builds.Funktionerne i det nyeste build vil ende i den kommende Fall Creator Update.I det seneste build har Microsoft også indført support for Emoji 5.0 - altså flere smileys - ligesom Edge nu kan læse både websider og PDF’er højt. Dog stadig kun på engelsk. Det er også blevet muligt at se ens grafikkorts workload, så du ikke længere behøver et tredjepart-program som Speccy.Microsoft har også udstyret det nyeste build med bedre notifikationer, som nu giver dig et bedre overblik, samt rettet et hav af fejl.Fall Creator Update udkommer til efteråret, men den største og måske mest spændende funktion, Timeline, bliver desværre forsinket.