Netcompany lander trecifret million-ordre på omstridt system til ATP

Netcompany løber med ordren på ATPs ombruste gigantsystem Social Pension, som KMD blev fyret fra i foråret. Ordren har en værdi på 320 millioner kroner. "Vi har bevist de sidste par år, at vi er ret gode til den her type løsninger, så jeg er stolt og glad," lyder det fra Netcompany-direktør André Rogaczewski.

Striden om ATPs ombruste megasystem Social Pension er slut.Efter KMD i foråret fik sparket af Danmarks største pengetank, er der nu kommet klarhed over, hvem der skal levere systemet til en værdi på 320 millioner kroner.Det bliver Netcompany, der får lov til at levere systemet, der blandt andet udbetaler pension til landets folkepensionister.Det skriver ATP og det bekræfter direktør for Netcompany, André Rogaczewski overfor Computerworld via en telefon fra Sydfrankrig."Selvfølgelig er vi glade i dag, og vi rækker hænderne i vejret. Der er ingen tvivl om, at det er en stor tillid, der bliver vist os. Social Pension er en af de helt store kernesystemer i det danske velfærds-setup. Det er et forretningskritisk-system, men vi venter med at fejre det, indtil vi har leveret det til rette tid og budget," siger han.Selve dagens ordre lyder på udviklingen af et nyt it-system til administation og dannelse af udbetalingsgrundlag for Social Pension for Udbetaling Danmark.Et system som i fremtiden blandt andet skal bruges til at udbetale folkepension til landets 1,2 millioner folkepensionister.Det er et af de mere ombruste udbud i år, der i dag har fundet sin leverandør, og derfor er man hos Netcompany også særligt glade for at lande dagens ordre.”Det er altid et stærkt felt, man er oppe imod, og vi har respekt for, at der er forskellige måder at løse det på. Vi har bevist de sidste par år, at vi er ret gode til den her type løsninger, så jeg er stolt og glad. Vi tager det aldrig som en selvfølge at vinde den her slags. Jeg er glad og overrasket," siger André Rogaczewski til Computerworld.Selvom direktøren officielt er gået på ferie, så er han stadig glad for ordren.”Jeg tror ikke, at jeg kommer til at fejre det, jo det kan godt være, at der kommer et ekstra glas rødvin på bordet i aften.”Det er anden gang, at udviklingen af udbetalingssystemet Social Pension er i udbud. Første gang vandt KMD udbuddet, men grundet stor utilfredshed, forsinkelser og "dårlig projektledelse" (ifølge ATP), fyrede ATP KMD som leverandør.Efterfølgende blev KMD via udbudsloven nægtet at deltage i kampen om de 320 millioner i anden omgang.Konflikten omkring systemet er ikke slut. ATP forlanger astronomiske 881 millioner kroner i erstatning fra KMD, og KMD-direktør Eva Berneke har ligeledes meldt ud, at KMD ønsker at sagsøge ATP for fyringen.