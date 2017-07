Havneledelse kritiserede it-sikkerheden hos Mærsk allerede i 2016

Industrihavnen i Rotterdam blev særdeles hårdt ramt af Petya-angrebet for to uger siden, og ifølge det hollandske medie de Volkskrant har havneledelsen senest i 2016 bedt Mærsk om at stramme op.Mærsk har angiveligt ikke haft installeret på de systemer, der styrer havnen, før 2015, ligesom der heller ikke er gennemført penetrationstest før 2015. Desuden kritiseres det i den hollandske avis, at mærsk i Rotterdam ikke gemmer al sin kommunikation med moderselskabet bag firewall-beskyttelse.”Mærsk har tilsyneladende ikke haft styr på to ting. Overvågning og opdeling af netværk,” siger David Maasland, der er direktør for sikkerhedsfirmaet ESET, til de Volkskrant.