Dansker vinder stor eSports-turnering: 400.000 kroner og en plads til verdensmesterskabet

Endnu en dansker tager topplacering i eSporten og skal til verdensmesterskabet om tre måneder i Hearthstone-spillet.

Danmark har nogle af verdens bedste computerespillere på konkurrence-niveau, kaldet eSportspillere, og nu har endnu en dansker taget position som en af de bedste i verden.Danskeren Frederik Høj Nielsen med gamer-navnet “Hoej” deltog i Hearthstone Championship Tour: Spring, HCT, i Shanghai og vandt førstepræmien på 400.000 kroner og en plads direkte til verdensmesterskabet i starten af efteråret.Det skriver gaming.dk Hearthstone er et kortspil, der i høj grad minder om kortspil som Magic The Gathering eller pokemon-kort, hvor man i enkle dyster skal angribe modstanderen og forsvare sig selv med forskellige karakterer og tricks.“Hoej” slog i finalen Aleksander “Kolento” Malsh, der anses for at være en af de bedste Hearthstone-spillere i verden.Hvorvidt eSport skal defineres som en sportsgren eller ej diskuteres ofte og passioneret , men Danmark er allerede en stærk eSports-nation.Counter Strike-holdene Astralis og North trækker overskrifter og vinder store turngeringer verden over.Blandt andet vandt Astralis i marts 700.000 kroner i turneringen IEM Katowice, og selskabet bag, Rfrsh Entertainment, fik skudt 63 millioner kroner i sig af flere investorer i slutningen af juni.Også i spillet League of Legends med over 100 millioner spillere, findes der danskere i den absolutte top.Søren “Bjergsen” Bjerg er i dag en af verdens mest kendte eSport-spillere og spiller sammen med sin danske medspiller Dennis “Svenskeren” Johnsen på det amerikanske hold TeamSoloMid.De to danskere vandt for nylig Rift Rivals-turneringen 2017 sammen med deres hold i Berlin.