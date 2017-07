Morgen-briefing: Apple betaler dansk selskab for at skaffe vindenergi til datacentre. Kunøe-ejet selskab låste medarbejderne ude efter konkurs. Dansk Erhverv: Apple-indtog er fantastisk nyt for Danmark. DI om Apples nye datacenter: En af de bedste sommernyheder. Danskerne faktatjekker nyhederne på de sociale medier

Godmorgen fra Computerworld. Det er tirsdag, og her får du et overblik over de hurtige it-nyheder denne morgen.Apple betaler et dansk selskab for at opstille mellem otte og ti landbaserede vindmøller, som skal producere grøn strøm til de to nye datacentre i Danmark, skriver Børsen.Erik Stannow, nordisk direktør for Apple, siger til Børsen, at udbygningen af vindenergien skal ende med at levere energi svarende til Apples energiforbrug om fem år.De to datacentre kan fuldt udbygget få et energiforbrug på 600 megawatt årligt. Det kan dækkes af otte-ti landbaserede møller i størrelsesordenen 30 megawatt.Hvilket selskab, der skal står for udbygningen af vindenergien, er ikke oplyst. I følge DR nyheder har der været lokal modstand i Aabenraa mod flere vindmøller.Energistyrelsen har beregnet, at de kommende datacentre vil bruge så meget strøm, at udbygningen af grøn energi er absolut nødvendig, hvis ikke det ekstra energibehov skal dækkes af kulfyret elproduktion.Danmarks grønne miljøprofil er ellers et af hovedargumenterne for at tiltrække de store datacentre.Ifølge Børsen vil Apple sikre sig, at selskabet kan få leveret grøn strøm, uanset hvordan en ny politisk aftale om udbygning af produktionen af grøn energi måtte komme til at se ud."Vores datacentre er baseret på 100 pct. grøn energi. Og her er det så uden subsidier. Vi betaler simpelthen den fulde pris for energien, og det betyder, at den danske skatteyder heller ikke bidrager," siger Apples Erik Stannow til Børsen.Rigmanden Ib Kunøe og hans selskab Consolidated Holdings, der blandt andet står bag Atea, har for nylig måttet begære et af Consolidated Holdings andre selskaber konkurs.I følge Finans drejer det sig om selskabet Dan-Palletiser, der 27. juni blev erklæret konkurs ved skifteretten i Næstved.Dagen efter blev de omkring 100 ansatte mødt af låste døre i virksomheden. Små to uger senere er samtliger aktiviteter i Dan-Palletiser overtaget af automatiseringsvirksomheden Bila fra Nykøbing Mors.”Det er intet mindre end fantastisk, at en så stor udenlandsk virksomhed igen ser mod Danmark. Det sker for sjældent, og vi skal i Danmark blive bedre til at gøre os interessante for udenlandske virksomheder af den kaliber. I forhold til dagens store nyhed, så er den god for Danmark i sig selv, men den er også god for underskoven af datacentre i Danmark,” siger Poul Noer, chefkonsulent i Dansk Erhverv."Sådan et giga-center tiltrækker nemlig mellemstore datacentre, som gerne vil ligge tæt op af giganterne. Det betyder, at selv om Apple-centret måske ikke giver så mange arbejdspladser i sig i selv, så ser vi muligvis starten på en ny erhvervsklynge i Danmark, og det er et virkelig spændende perspektiv,” siger Poul Noer.Datacentre producerer i øvrigt overskudsvarme, og den skal vi blive bedre til at genanvende.”I dag går alt for meget overskudsvarme fra datacentre tabt. Den er for dyrt at sende ud i fjernvarmenettet, og her bør politikerne komme op på dupperne og tilpasse reglerne til den nye datacenterklynge,” siger Poul Noer.Branchedirektør for DI Digital, Adam Lebech, glæder sig over Apples udmelding om at bygge datacenter nr. 2 udenfor Aabenraa.“Det er en af de bedste sommernyheder, vi har fået, at vi har kunnet tiltrække endnu et datacenter til Danmark. Det skaber grobund for nye højteknologiske arbejdspladser - i dette tilfælde i Sønderjylland - og skærper den digitale profil i Danmark”, siger Adam Lebech.“Danmark kan tilbyde stabilitet, både hvad angår forsyningssikkerhed på grøn energi, it-sikkerhed, kvalificeret arbejdskraft og stabilitet i samfundet i det hele taget. Det er vigtige forudsætninger for placeringen af de store datacentre. Det er en cadeau til både Danmarks grønne profil og vores digitale infrastruktur, som det nye datacenter kobler sig på.”“De nye datacentre får brug for bl.a. højtuddannede it-specialister og ingeniører. Det understreger behovet for at uddanne langt flere af i de kommende år. Vi kan se, at langt flere har søgt ind på disse uddannelser i år – nu håber vi, at regeringen sikrer, at der kan oprettes de nødvendige studiepladser på universiteterne, siger Adam Lebech.Over halvdelen af danskerne (54 procent) angiver i en ny undersøgelse, at de føler sig nødsaget til at faktatjekke informationer, de læser på sociale medier som for eksempel Facebook.”Mængden af nyheder og anden information som deles på de sociale medier er eksploderet de seneste år. Vidensdeling er essentielt i et demokrati som det danske, men undersøgelsen viser, at en markant del af danskerne også er skeptiske overfor de informationer de får via de sociale medier.” siger formand for Danmarks Biblioteksforening og kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (A) i en kommentar.39 procent af de adspurgte kvinder i undersøgelsen oplyser, at de sociale medier er deres primære nyhedskilde, mens 29 procent af de adspurgte mænd angiver dette.Undersøgelsen viser også, at mænd og personer med en videregående uddannelse generelt faktatjekker i lidt højere grad end andre.”At hele 54 procent faktatjekker nyheder fra de sociale medier er et overraskende højt tal. Det understreger så også behovet for, at give danskerne information om hvordan man på bedst mulig vis faktatjekker. For hvordan er det egentlig at man faktatjekker nyhederne i de sociale medier. Ved at dobbelttjekke med andre nyheder på de sociale medier eller andre digitale kilder? Hvornår kan man egentlig føle sig på sikker grund i forhold til en nyheds troværdighed?Det er jo et forholdsvist nyt fænomen, at den bredere befolkning føler sig kaldet til at skulle faktatjekke det de læser, hvilket igen understreger nødvendigheden af den indsats, som bibliotekerne de senere måneder har sat i værk under overskriften ’Sådan spotter du Fake News’, som angiver seks simple trin til at faktatjekke online nyheder og informationer.” siger Steen B. Andersen.Undersøgelsen er foretaget blandt 1.534 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 og opefter i maj og juni 2017. Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening.