Hver tredje dansker føler sig for dårligt digitalt uddannet

De digitale evner rækker ikke, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet. Det svarer hver tredje dansker i en ny undersøgelse. "Det er et wakeup-call til uddannelsesverdenen," lyder det fra Dansk Erhverv.

Uddannelsesstederne klæder ikke danskerne godt nok på til en tilværelse på et arbejdsmarked, der i højere grad end nogensinde før stiller digitale krav.Det viser en ny undersøgelse, hvor 35 procent af danskerne svarer, at de ikke blev klædt godt nok på under deres uddannelse til at møde de it-krav, der er på deres efterfølgende job.Det skriver Information At hver tredje ikke føler sig digitalt rustet til at klare sig på jobbet vækker bekymring hos Dansk Erhverv, hvor Janus Sandsgaard er fagchef for it og digitalisering."Det her er et digitalt nødråb og et wakeup-call til uddannelsesverdenen generelt. Det gælder lige fra folkeskolen og erhvervsuddannelserne, over voksen- og efteruddannelser, til de videregående uddannelser, siger han.