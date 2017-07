Dansk digital kø-virksomhed runder to milliarder brugere

Danske Queue-its kø-system har rundet 2 milliarder brugere. Det svarer til mere end hver fjerde beboer på planeten. "Jeg er uendelig stolt over at vores køsystem har hjulpet så mange mennesker, i så mange lande," siger direktøren

Folk fra hele verden har står i digital kø alle mulige ting og sager. Det kan være en kø til at købe koncertbilletter, det kan være en kø til at tjekke sin forskudsopgørelse eller en kø til at købe et nyt produkt.Faktisk står så mange mennesker i kø, at flere end 2 milliarder brugere har stået i kø via danske Queue-its kø-system.Det vækker glæde hos den danske direktør, der ser det som en form for milepæl.“Jeg er uendelig stolt for, at vores køsystem har hjulpet så mange mennesker, i så mange lande og situationer, til en hurtigere, nemmere og ikke mindst en mere fair oplevelse på de mange travle websites, vi understøtter,” siger Queue-its direktør & medstifter, Niels Henrik Sodemann.Den danske virksomhed var blandt de første, der opfandt og introducerede kø som koncept i forbindelse med website performance.I dag har Queue-it kunder i mange lande, og betjener primært virksomheder indenfor e-handel, billetsalg og den offentlige sektor.Hos Queue-it forventer man, at den næste store globale kø dannes, når Apple formodentlig til efteråret lancerer sin nye iPhone 8. Den danske virksomhed har før oplevet, at netop sådanne lanceringer giver ekstra travlhed hos teleselskaber og andre webshops.