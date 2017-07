Fremadstormende it-succes vinder udbud på stribe: Denne gang slår selskabet kløerne i DSB

Foto: Rene Strandbygaard

Netcompany vinder i øjeblikket udbud i samme tempo som en brandvarm fodboldangriber scorer mål. Denne gang er det leverencen af DSB's nye app, virksomheden skal være med til at stå for.

Den nye app skal afløse den velkendte app. Kilde: Itunes

underdirektør i DSB Produkt, Aske Wieth-Knudsen, der ikke ønskede at svare på yderligere spørgsmål.





Udbudssejrene står i kø hos danske Netcompany.Tidligere i dag tirsdag blev det bekræftet, at virksomheden har vundet den omstridte ordre på et nyt system til ATP til en værdi på 320 millioner kroner.Nu kan DSB så bekræfte overfor Computerworld, at Netcompany også er impliceret i at skulle levere den nye DSB-app til en værdi på 25 millioner euro svarende til lige knap 186 millioner kroner. Det skal ske i samarbejde med Trifork og HaCon."DSB har netop afsluttet sit offentlige udbud på app-området. Der er indgået en rammeaftale om det fremtidige arbejde med de tre leverandører Trifork, NetCompany og HaCon i en periode på op til otte år," skriver DSB i en e-mail.Ordren drejer sig om udviklingen af den nye DSB-app, som er blevet forsinket gennem længere tid. Udbuddet skulle egentlig være blevet afgjort tilbage i november sidste år, men er blev udskudt til irritation for byderne.I forbindelse med forsinkelsen sagde DSB, at det drejede sig om at indgå de bedste aftaler med leverandørerne."Vi har skønnet, at det ville være bedst med ekstra tid, således at vi kan indgå de bedst tænkelige aftaler med leverandørerne, og det er en af grundene til, at processen har trukket lidt ud," lød det dengang fraOmkring otte måneder senere end ventet har DSB nu truffet beslutningen om, hvem der skal være med til at udarbejde afløseren for den udskældte DSB-app, der er blevet downloaded mellem en halv og en hel million gange.