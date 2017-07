Test: HTC U 11 er fabelagtig, smuk, hurtig, men oppe imod vilde konkurrenter

HTC har produceret en fremragende Androidtelefon, men skal du overveje den fremfor en OnePlus 5 eller Samsung S8?

Telefonen har et 3.000 mAh batteri, hvilket giver en dags brug, men ikke meget mere end det. Du finder bedre batterilevetid i eksempelvis Sonys Xperia XZ Premium. Foto: Morten Sahl Madsen

HTC er alderspræsident i Android-verdenen.



Det var HTC, der var klar med den første Nexux-telefon tilbage i 2010, og det var HTC, som har givet os fantastiske smartphones som HTC Hero, Legend og One M7 og M8.



Smartphones som var med til at sætte en standard omkring godt design i gode materialer, der i sin tid som de eneste konkurrerede med Apple om designkronen, imens Samsung og LG legede med læderlignende plastisk.



Men markedet har ændret sig, og nu byder næsten alle producenter på smartphones i metal og glas, hvad end det er LG, Samsung, selv Huawei eller sågar nytilkommere som OnePlus.



HTC sidder nu på én procent af det globale mobilmarked, og derfor er HTC's nyeste U 11 også hamdrende vigtig for selskabet.



Heldigvis har HTC ramt plet med en lækker, lynhurtig Android-telefon med et fantastisk kamera, men med en pris på omkring de 5.999 kroner, som forhåbentlig ikke bliver glemt i mængden.

HTC U 11 er en stor smartphone, der lever et skizofremt liv.



Bagsiden af telefonen er gudesmuk i det buede, nærmest smeltede glas, hvor lys og reflektioner brydes og skævvrides på smukkeste vis.



Tipper man telefonen ændres farven, og på test-telefon her på Computerworld skiftede farven fra grålig tyrkis til en næsten lilla farve.



Det er betagende og smukt, og særlig den røde HTC U 11, der går fra orange til knaldrød, er afsindig smuk.



Det er dog også en fingermagnet uden lige.

Omvendt sker der hat og briller på forsiden. Mens Samsung og LG - og måske også snart Apple - leger med skærme, der dækker næsten hele fronten, holder HTC det klassiske mobildesign med tykke sorte kanter omkring skærmen.



Der er intet i vejen med fronten. Det virker bare kedeligt nu efter at have en Samsung S8 eller S8+ som alternativ.



Skærmen er en flot 5,5 tommer stor LCD5-skærm med en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels, og selvom det ikke er en OLED-skærm som hos Samsung og LG, så er billedet flot og betragtningsvinklerne god.



Skærmen er blot en smule mindre farverig end det, du finder hos Samsung.

Både opkalds-kvalitet og dækningsevner er gode. Vi har testet telefonen på 3's netværk, og vi oplevede ikke problemer med udfald i større grad end på andre telefoner. Foto: Morten Sahl Madsen

Ergo skal du ikke forsøge at fumle med at låse telefonen op ved at ramme en fingersensor på bagsiden som på Samsungs S8 eller benytte en mere usikker ansigtsgenkendelse.



Dog tillader vi os at være skeptiske over holdbarheden ved både telefonen og glasfladen. Den kendte



I bunden af telefonen finder du ingen audioport til dit headset, men kun en USB C-port. Uanset hvad HTC eller Apple siger, er det en fejl at fjerne audioporten, men HTC har i det mindste givet et godt alternativ med i kassen modsat Apple.



Sammen med HTC U 11 følger der et afsindig godt in-ear headset med indbygget støjreduktion.



Det er klart et af de bedste medfølgende headset, vi nogensinde har oplevet i en salgspakke, om end at bassen ifølge min personlige smag er en smule for basset.

I kassen følger der også en USB C-til-minijack med indbygget DAC. Jeg tilsluttede mine hundedyre, men gode RHA T20i i adapteren, og musikken lød fabelagtig.



Hvis du enten kan lede med det gode headset fra HTC eller med en halvirriterende adapter hængende fra din telefon op til din headset, vil HTC U 11 fungere som en fremragende musikafspiller.

Foto: Morten Sahl Madsen

Taget kl 01.00 om natten. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Kameraet har det lidt svært ved de mange sorte nuancer i hundens pels. Foto: Morten Sahl Madsen





Kameraet er et 12 megapixel kamera med en blænde på f/1.7, optisk billedstabilisator og fase autofokus.



Kameravurderingssitet DxO har givet telefonen en score på 90 - det højeste nogensinde på en smartphone - og med god grund.



Billederne er virkelig flotte, og den indbyggede autofokus er lynhurtig til at fange motivet. Farver er velrepræsenterede, men ikke opblæste og kameraets HDR-funktion er næsten altid til stede, også i mørke omgivelser.



Kameraet har en HDR Boost-funktion, der selv inden du har taget billedet gemmer data om lys og skygge, så når du tager billedet, bliver det endnu mere farverigt og realistisk.



Det spiller, og hvis du leder efter en telefon med et særdeles godt kamera, er HTC U 11 et godt valg.



Med mindre du vil filme video.



Selvom kameraet kan opfange 4K-video ved 30 billeder i sekundet - og gør det godt - så kan det ikke filme i 1080p/60fps, som alle andre smartphones og nyere kameraer kan i dag. Det er en stor mangelvare, ligesom vi også finder kamerasoftwaren en smule for enkel. I stedet for lister kræver det fire tryk på den samme knap for at ændre en indstilling.



Sense Companion gav os intet brugbart under testperioden, men den kan heldigvis slåes fra.

Softwaren i HTC U 11 er Android 7.1.1 med HTC Sense-brugerfladen. Under skærmen sidder en Snapdragon 835 og 4 GB RAM, og telefonen er lynenes hurtig. I benchmarks er telefonen lige så hurtig som en Samsung Galaxy S8, men den føles hurtigere på grund af hurtige animationer og overgange mellem apps. Du bliver på ingen måde skuffet over ydelsen i telefonen.



Hvad du bliver skuffet over, er den indbyggede assistent HTC Sense Companion. HTC lover, at Sense Companion vil anbefale dig, hvornår du skal gå hjemmefra for at nå en aftale, hvor mange skridt du har gået, anbefale restauranter omkring dig eller andre personlige råd.



Det virker mildest talt ringe, og de fleste bør slå appen fra og bare benytte Google Now i stedet.



Hvad der til gengæld virker overraskende godt er telefonens unikke evne: den trykfølsomme ramme.



Ved at klemme på telefonen kan du åbne programmer eller foretage app-specifikke opgaver såsom at tage et billede inde i kamera-appen.

Det lyder som en smådum gimmick, men det fungerer faktisk ganske godt, at du kan klemme din telefon og åbne DSB's pendlerkort-app, når kontrollanten kommer, eller klemme let på telefonen for at tage et billede.



Det er ikke en grund til, at du skal købe den, og funktionen kunne nemt erstattes af en knap, men det virker cool, at du bare kan klemme på telefonen.

HTC U 11 Plus: Lynhurtig hardware og software

Et af de bedste mobilkameraer

Smuk smartphone

At "klemme" er ikke bare en gimmick

Superb lydkvalitet igennem medfølgende headset Minus: Konservativt skærmdesign i forhold til Samsung eller LG

Manglende audioport er et gene for alle med egne høretelefoner

Sense Companion er spild af tid (kan nemt slås fra). Karakter: Priser fra EDBpriser HTC U11 - 64 GB - Sølv

Fra 5.772 kr - 5.998 kr

HTC U11 - 64 GB - Sølv Fra 5.772 kr - 5.998 kr HTC U11 - 64 GB - Sort

Fra 5.790 kr - 6.362 kr





Men HTC U 11 føles hamrende lækker. Skærmen er flot, glasbagsiden er lækker, om end fingermagnet og potentiel skrøbelig, og kameraet i topklassen.



Softwaren er ligeledes lynhurtig, og der er næsten ingen bloatware eller lignende.



Vi har ikke meget til overs for Sense Companion-assistenten og ville ønske, at HTC ikke ville spilde flere penge på den slags.



Ligeledes er vi stadig ikke tilfredse med, at der ikke er nogen audio-port uanset hvor gode HTC's headset er, ligesom designet - "smeltet" glas eller ej - er kedeligt og stort i 2017, hvor LG og Samsung kan udvikle mindre telefoner med større skærme.



Dog er HTC U 11 stadig den bedste HTC-telefon til dato og klart en af de bedste Android-telefoner på markedet i dag. Prisen lander dog desværre i den høje ende på 5.999 kroner.



