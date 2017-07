Game over for Tatarinov: Tidligere Microsoft-profil ryger ud af Citrix

Citrix skifter ud i virksomhedens absolutte top. Ud går russiske Kirill Tatarinov efter kun knap halvandet år på posten. Ind kommer en ny direktør hentet fra Citrix egne rækker.

Kirill Tatarinov. Hans karriere som direktør for den amerikanske it-virksomhed Citrix er forbi.



Efter fælles ønske er de to parter i går gået i hver sin retning.



Det sker blot halvandet år efter den tidligere Microsoft-topfigur blev indsat som topchef for Citrix.



Der er ikke kommet nogen begrundelse for, hvorfor Tatarinov ikke skal fortsætte som øverste leder af Citrix, men bestyrelsen beretter, at Citrix nu kigger mod overgangen til cloud som skal give virksomheden succes.



"Nu har vi det rigtige hold til at gennemføre den vision," lyder det fra bestyrelsesformand Robert Calderoni.







Læs Computerworlds interview med Tatarinov her: It-boss efter massefyringer og turn-around: Nu går vi aggressivt til konkurrenterne med vores nye "war room"



Det drejer sig om David J Henshall, der kommer fra Citrix egne rækker. Han kommer fra en stilling som blandt andet finansdirektør i netop Citrix og han garanterer, at fremtiden ser lys ud for selskabet.



"Vi har et talentfuldt hold, og jeg er beæret over at skulle stå i spidsen for Citrix," siger han og fortsætter:



"Jeg kan garantere, at vi vil fortsætte med at levere og innovere for vores kunder og partnere, alt imens vi arbejder på at blive et endnu stærkere Citrix."

Det er slut med at sidde for bordenden for russiskeDen nu afgående direktør Kirill Tatarinov overtog direktørstolen efter Mark Templeton tilbage i januar 2016.Han blev hentet ind efter, at han var blevet afskediget efter 13 år i Microsoft, hvor han senest havde siddet som chef og vicepræsident for Microsoft Business Solutions Divisions.Derudover har han blandt andet haft ansvaret for Microsoft Dynamics-forretningen.Ledig på markedet står nu Kirill Tatarinov med over 30 års erfaring fra branchen. Han var medstifter af Patrol Software, der udviklede system- og netværkssoftware tilbage i 90’erne.