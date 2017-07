Microsofts store plan med LinkedIn tager form: Ny intelligent løsning skal hjælpe sælgere med at få fat i dig

Microsoft Inspire, Washington D.C: Ny LinkedIn-løsning gør det muligt for Microsofts kunder at udnytte dine LinkedIn-data til at optimere deres salg til dig. Se her, hvordan det fungerer.

: Det er omkring et år siden, at Microsoft købte LinkedIn for enorme 170 milliarder kroner, men pengene blev ikke smidt ud i det blå.Selskabet er nemlig i fuld gang med at integrere LinkedIn med selskabets øvrige produkter, og det går skridt for skridt med at udnytte de meget omfattende, profesionelle data, som de flere hundrede millioner brugere har lagt ind i tjenesten.Det står allerede nu klart, at LinkedIn står til at spille en vigtig rolle i Microsofts erhvervsrettede produktivitets-portefølje, der også tæller Dynamics og Office-produkterne.På selskabets store partnerkonference, Inspire, der løber af stablen i denne uge, fremviste Microsoft nogle af de foreløbige resultater af sammenkoblingen af LinkedIn og Dynamics, som bliver set som en af de helt store og oplagte muligheder for selskabet i en tid, hvor intellingente og automatiske funktioner, der underbygger kreativitet, produktivitet og relationer, er vejen frem.Under overskriften 'Turn relations into revenue' sammenkobler Microsoft Dynamics 365 Sales, Office 365, Azure og LinkedIns Sales Navigator i en ny løsning med navnet Microsoft Relationship Sales, som Computerworld har fået demonstreret på Inspire.Ifølge Tim Stuart fra LinkedIn var det fra LinkedIns side oprindeligt ikke meningen, at LinkedIn skulle udnyttes til en løsning til sælgere, da det var opfattelsen, at den sociale tjeneste mest blev anvendt til professionelle opdateringer og lignende.“Men vi opdagede, at salgspersoner faktisk var de mest aktive på LinkedIn overhovedet, og derfor var det ret oplagt at udvikle et værktøj, som sælgere kan anvende,” siger han.Microsoft kalder det for en løsning til ‘social selling’.Det er ideen, at løsningen skal give sælgeren et ‘holistisk billede, så de bedre kan ramme kunderne,” som det lyder fra Microsoft.Løsningen udnytter ifølge Tim Stuart de mange data, som vi lægger på LinkedIn, til at hjælpe sælgere med hurtigt at identificere beslutningstagere i virksomheder, som kan være relevante for dem.På den måde vil de kunne henvende sig direkte til de relevante personer uden at skulle spilde tid på ‘fisketure’ eller på at kommunikere med personer, som alligevel ikke kan eller vil købe noget.Løsningen er helt integreret i LinkedIn Dynamics CRM, som data om de relevante personer flyder glat imellem.Løsningen anvender machine learning-teknologi og data mining til hele tiden at optimere salgs- og netværks-forslag.“Er sælgeren kommet igennem med et salg til en bestemt virksomhed, vil Microsoft Relation Sales omgående foreslå eksempelvis 100 virksomheder, der minder om den, som han lige har solgt til ud fra parametre som geografi, industri, størrelse, vækst og årlig omsætning. Og her vil den også pege på de rette personer, som man kan henvende sig til,” fortæller Tim Stuart fra LinkedIn til Computerworld.Ligeledes vil Relationship Sales kunne fremhæve virksomheder, hvor der eksempelvis har været udskiftninger i ledelsen i de seneste måneder, hvilket typisk gør dem mere åbne for nye produkter.Også virksomheder eller personer, der lige har været i medierne, vil kunne fremhæves automatisk for mulige salgs-fremstød, ligesom LinkedIn-funktionen baseret på erfaring vil foreslå de mest effektive måder at blive introduceret til relevante kundeemner på - for eksempel via connections, som kan introducere sælgeren.Alle reaktioner og feedback bliver tracket og sendt tilbage til Dynamics CRM.“Det handler jo om at ramme de mulige kunder med det rigtige indhold lige fra begyndelsen,” siger Tim Stuart.Reagerer en mulig forbindelse ikke på henvendelsen, foreslår løsningen selv en anden beslutningstager i samme virksomhed, som sælgeren kan forsøge at få fat i.Læs også:Via machine learning-funktioner og analyseværktøjer i løsningen bliver sælgeren også foreslået emner, som LinkedIn kan se, at den pågældende mulige kunde er interesseret i.På den måde kan sælgeren ‘opbygge et tillidsforhold ved at præsentere vifden og anbefalinger, der er baseret på [kundens] faktiske behov,” som det lyder fra Microsoft.Den nye sammenkobling er ikke ligefrem godt nyt for Salesforce, der er hovedkonkurrenten på CRM-området.Salesforce havde godt set i kortene, hvad Microsofts opkøb af LinkedIn ville føre til, og selskabet forsøgte da også uden held at blokere for opkøbet med den begrundelse, at et kombineret Microsoft/LinkedIn ville blive så stor og magtfuld, at det ville kunne skade den fri konkurrence på CRM-markedet.Microsoft har allerede løftet sløret for andre integrationer mellem LinkedIn og selskabets klassiske produkter.Microsoft arbejder nu videre ud ad samme spor - blandt andet på at integrere assistenten Cortana i LinkedIn.LinkedIn rundede for nogle måneder siden en halv milliard brugere og er jo bredt anvendt som et professionelt socialt netværk, hvor brugerne primært udveksler professionelle oplysninger, mens andre sociale tjenester som Facebook anvendes til data af mere privat karakter.Det gør LinkedIn til en meget anvendelig tjeneste, når det gælder salg af professionelle løsninger, da de 500 millioner primært professionelle profiler indeholder ret detaljerede oplysninger om budgetter, ansvar og meget andet, hvilket i meget høj grad kan hjælpe salgsfolk med at opspore nye kundeemner og lære dem at kende.Hertil kommer, at LinkedIns detaljerede oversigter over hvem, der kender hvem, kan hjælpe salgsfolk med at forstå nye og eksisterende kunder meget hurtigt, hvilket er esssentielt i salgs-fremstød.