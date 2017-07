Morgen-briefing: Regeringen blæser på flertal for kæmpebøder til myndigheder for sjusk med persondata / Sejr til Merkel kan give markante eksportmuligheder for danske it-firmaer / Chefer kritiserer Løkke for manglende forbedringer af rammevilkår

Morgen-briefing: Regeringen blæser på folketingsflertal, som vil give myndigheder kæmpebøder for sjusk med persondata. Dansk digital start-up: Sejr til Merkel kan give kæmpe eksportmuligheder for danske it-firmaer. Stor undersøgelse: Chefer kritiserer regeringen for manglende forbedringer af rammevilkår

Godmorgen. Så nåede vi onsdag, og her er de hurtige it-nyheder fra Computerworld.Der er et bredt flertal i Folketinget for, at danske myndigheder på linje med private virksomheder skal risikere store bøder, hvis der sjuskes med beskyttelse af persondata, Flertallet har eksisteret i over to år, men i det lovforslag til ny databeskyttelseselov, regeringen netop har sendt til høring, er folketingsflertallets ønske ignoreret, skriver Politiken.I lovforslaget står det direkte, at “Stillingtagen til sanktionsspørgsmålet i forhold til offentlige myndigheder udestår”Det politiske flertal bag kravet består af den nuværende opposition samt Dansk Folkeparti. Men Liberal Alliance og Venstre har også tidligere bakket op om kravet, skriver Politiken.Professor i persondataret Peter Blume kalder det usædvanligt og problematiske, at regeringen undlader at tage stilling til spørgsmålet.Politiken har forgæves forsøgt at få justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at forholde sig til spørgsmålet om sanktioner, men ministeren har ingen kommentarer. Misisteriet henviser blot til, at “Organisationer, myndigheder og andre høringsparter er dog naturligvis velkomne til at komme med forslag og overvejelser i forbindelse med høringen.”Tyskland skal have rettet op på et markant it-mæssigt efterslæb, lover Tysklands nuværende Kansler Angela Merkel og hendes støtteparti i et valgoplæg til valget til Forbundsdagen, som sker om små tre måneder. Det skriver Børsen.Efterslæbet handler især om digital signatur samt kablet og mobilt bredbånd.Det danske start-up-firma Cortrium forudser, at en sejr for Merkel kan give store muligheder for danske it-firmaer."Kommer Merkel igennem med forslagene, vil det være en gamechanger, fordi det er kontroversielt i Tyskland. Det er et godt budskab for mange danske virksomheder, der udvikler software og digitale løsninger, hvor der er kommunikation med det offentlige," siger medstifter og direktør i Cortrium, Jacob Eric Nielsen til Børsen.Regeringen har ikke gjort nok for at forbedre virksomhedernes rammevilkår, mener et flertal af de danske virksomhedsledere.Det fremgår af en stor undersøgelse, som Børsen har bedt Greens Analyseinstitut gennemføre blandt 445 topchefer.43 procent af de adspurgte synes ikke, regeringen har gjort nok, mens 38 procent synes, der er gjort tilstrækkeligt. 70 procent mener, det hverken er blevet lettere eller sværere at drive et firma under den nuværende regering."Jeg kan ikke se, at der er sket noget markant nyt i de sidste to år," siger Matias Møl Dalsgaard, der er stifter og administrerende direktør i samkørselstjenesten Gomore til Børsen.