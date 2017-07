Se listen: Så godt beskytter virksomhederne dine data mod nysgerrige regeringer

Kan du betragte dine oplysninger så sikre, som var de gemt i en bankboks, eller holder de store selskaber brandudsalg, når nysgerrige regeringer anmoder om at få adgang? Ny undersøgelse deler både elite-smileys og huskekager ud.

Annonce:



Annonce:

Sidste år anmodede den amerikanske regering knap 50.000 gange Facebook om adgang til brugerdata. Google fik 30.000 henvendelse fra de amerikanske regeringskontorer, mens Apple kunne nøjes med knap 10.000 gange.Det er dog ikke sikkert, at den den regeringen fik meget ud af sine anstrengelser. Facebook scorer nemlig 4 ud af 5 stjerner i en ny undersøgelse ved navn "Who has your back".Resultatet er i hvert fald været et andet, hvis en regering retter henvendelse til Amazon eller Whatsapp, der begge blot skraber en enkelt stjerne til sig i den nye undersøgelse.De to selskaber møder hård kritik i rapporten. Sammen med en række amerikanske teleselskaber får de en på sinkadusen af folkene bag rapporten, der blandt andet kigger på virksomhedernes transparens og vilje til at oplyse brugerne, hvis regeringer har bedt om oplysninger.På listen kan du se, hvor godt de forskellige selskaber beskytter dine oplysninger med regeringer, der gerne vil kigge med.Du kan læse hele rapporten HER