Techbrief: Ubuntu kommer til Windows 10 / B&O Play skaber vækst for B&O / Kameragigant lancerer futuristisk smartphone

Kilde: B&Os årsregnskab 2016/2017

Computerworld har samlet et overblik over nogle af dagens vigtigste tech-nyheder.Den er god nok: Nu kan du hente Ubuntu og afvikle det direkte fra Windows 10’s skrivebord.Du henter den populære Linux-distro direkte fra Windows 10 Store – Microsofts app-butik – men det kræver stadig, at du er en del af Microsofts udvikler-program, Windows Insider.Det kan dog klares relativt nemt. Ikke-Windows Insider-brugere vil kunne hente Ubuntu fra en gang i det tidlige efterår.Med Ubuntu-appen vil du kunne køre en Ubuntu-terminal og afvikle Ubuntu-kommandolinjer såsom bash, ssh, git, apt og meget mere, skriver Microsoft selv. Det er altså ikke et fuldt skrivebordsmiljø, men kun terminal.Du kan også hente Fedora og OpenSUSE allerede nu fra Windows 10 Store.B&O har præsenteret sit regnskab for 2016, og det går i den rigtige retning for det struerske lydimperium.Omsætningen for den samlede koncern er vokset fra 2,6 milliarder til 2,9 milliarder kroner, og det er specielt de unge, mere hippe B&O Play-produkter, som skaber væksten. B&O Play sælger hele 27 procent bedre end sidste år.Du kan læse vores to seneste tests af B&O Play-højttalere her:B&O leverer stadig et underskud, knap 117 millioner kroner, men det er knap en halvering i forhold til året forinden.B&O forventer en vækststigning på 10 procent til næste år, som igen hovedsageligt skal bæres af B&O Play. Play forventes at vækste mere end 20 procent.Red kendes bedst for sine svinedyre, men gode modulære kameraer, som benyttes inden for professionel filmproduktion, men nu vil selskabet også komme med en smartphone.En smartphone som endnu kun kendes under et enkelt offentliggjort billede og navnet Hydrogen One. Telefonen vil udkomme i købet af foråret 2018, og vil have eksotiske funktioner og materialer såsom titanium-chassis og en ”hologram-skærm”. Reds egen grundlægger, Jim Jannard, mener, ”at skærmen ikke kan beskrives, før at man selv har set den.”Den skulle også have algoritmestyrede højttalere, der ”angriber dine sanser,” og vil kunne få tilsluttes ekstra moduler på samme måde som både Moto Z-telefoner og den kommende Essential-telefon kan.Telefonen vil endda kunne tilsluttes Red-kameraer.Prisen er så dog også derefter. 1.600 dollars for modellen med titanium-chassis. Knap 10.000 kroner.