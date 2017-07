Norden stormer frem som datacenter-mekka: Danmark og Sverige i hård kamp om tech-giganternes gunst

De nordiske lande kæmper en hård kamp mod hinanden for at tiltrække verdens største it-giganter.

Her er de nordiske datacentre: Sverige:

Facebook, Luleå. Etableret i 2011

Amazon, Stockholm-regionen. Forventes færdig: 2018

Google, Horndal. Forventes færdig: Uvist.



Finland:

Google, Hamina. Etableret i 2011



Danmark:

Apple, Viborg. Første etape forventes færdig i 2018

Apple, Aabenraa. Første etape forventes færdig i 2019

Facebook, Odense. Første etape forventes færdig i 2019

Google, Fredericia. Forventes færdig: Uvist.

Verdens største it-giganter flokkes i øjeblikket om de nordiske lande.Her har Apple, Facebook, Google og Amazon alle planer om at etablere en række gigantiske datacentre. Også kendt som hyperscale datacentre.Bliver alle planerne realiseret kan vi imødese, at verdens største it-giganter i løbet af de kommende år vil have etableret otte store datacentre i Norden. Fire i Danmark, tre i Sverige, et i Finland, mens Norge ikke har haft held til at tiltrække nogen datacentre af betydningen“Der er helt klart en konkurrence-situation mellem landene i Norden, hvor Danmark og Sverige har fået en god portion datacentre. Finland har tiltrukket et enkelt, mens Norge endnu ikke er begyndt at rykke,” siger Thomas Volder, der er formand for Datacenterindustrien.Han forklarer, at de nordiske land har en intern kamp, hvor de kæmper om de samme datatacentre.Men det er dog ikke et nulsumsspil landene i mellem.For ifølge Thomas Volder har Norden som samlet region efterhånden fået så stærkt et brand på datacenterområdet, at den nu kan tiltrække datacentre, der ellers ville være endt i andre regioner.“Indtil for få år siden havde Irland stor succes med at tiltrække datacentre, men lige nu ser det ud til, at de nordiske lande har overhalet Irland i kapløbet om at tiltrække de store datacentre,” siger Morten Volder.De nordiske land er ifølge Thomas Volder især attraktive, fordi de byder på et relativt køligt klima, der betyder at der skal bruges mindre energi på at nedkøle datacenteret. Et koncept der også er kendt som fri-køling.Samtidig er de nordiske lande kendetegnet ved høj forsyningsfrihed, stærk el-infrastruktur og en lang tradition for at producere store mængder grøn energi.Den stærke branding af Norden som datacentermekka kan ifølge Thomas Volder også komme regionen til gode i de kommende år, hvor vi kan forvente, at fremadstormende kinesiske tech-giganter som Alibaba, Baidu og Tencent vil begynde at placere datacentre i Europa.Hvis vi medregner Googles køb af en datacentergrund i Fredericia, kan vi forvente, at der i de kommende år vil blive opført fire datacentre i Danmark, hvilket er ét mere end i Sverige.En udviking der kan virke overraskende med tanke på, at det blot er få år siden, at det skabte undren og bekymring i den danske it-branche at vores naboer i Sverige og Finland var i stand til at tiltrække store datacentre, mens datacentrene tilsynelande gik Danmarks næse forbi.Thomas Volder påpeger, at afskaffelsen af den omstridte PSO-afgift har styrket Danmarks konkurrenceevne, men han vurderer, at den primære årsag til Danmarks pludselig opblomstring som datacenter-nation skyldes Invest in Denmarks målrettede lobbyarbejde hos verdens største tech-virksomheder.“Invest in Denmark har lavet et ekstremt flot arbejde, hvor organisationen har fået fortalt om Danmarks styrker, når det handler om grøn energi og den stærke el-infrastruktur, der betyder, at vi både er forbundet Tyskland og resten af Europa i syd, men også får tilført vedvarende energi fra nord, hvor Norge leverer masse af energi fra vandkraft," siger han.Ifølge Thomas Volde har Danmark en stærkere position end Sverige, når det gælder grøn-energi.Til gengæld har Sverige og Norge en fordel ved at have køligere klima, der tilbyder bedre mulighed for frikøling, og derfor kan vi også i de kommende år forvente et tæt kapløb mellem Danmark og Sverige i spillet om de store datacentre.