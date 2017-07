Sådan foregår det: Fra den første spæde kontakt til aftalen om et nyt datacenter er i hus

Inden jublerusen bryder ud over, at endnu en global virksomhed placerer sit datacenter på dansk grund, ligger der mange timers arbejde. De indledende manøvrer foregår ikke i Aabenraa men derimod i Silicon Valley, hvor en dansk delegation dagligt banker på døre.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Tager virksomheden ikke hackertruslen alvorligt, kan det koste dyrt Hvis du vil forebygge, at din virksomhed udsættes for de værste og dyreste hackerangreb, giver denne artikel løsningen på tidens største it udfordring | Læs mere

For kort tid siden blev det klart, at Apple vil placere et nyt datacenter i Danmark. Denne gang bliver det Aabenraa, der skal lægge kommunale kvardratmeter til den amerikanske gigant.Men lang tid før, borgmesteren kan stå smilende og sige, at det bliver en spændende tid og at det må anses for at være et stort skulderklap til byen, er der blevet arbejdet stenhårdt.Specialkonsulent Kim Schultz kender hele forløbet fra den spæde kontakt med virksomhederne til første spadestik i en danske muld. Computerworld har sammenkogt hele forløbet i den præsentation, du kan se herover.