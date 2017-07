Microsoft vil satse på disse seks industrier - rummer enormt potentiale for gevinst

(Foto: Dan Jensen)

Microsoft Inspire, Washington D.C.: Microsoft vil i de kommende år satse på seks industrier, som hver rummer enorme muligheder for udvikling af transformativ it for billioner af kroner.

Microsoft vil sætte alle sejl ind på seks industrier, som selskabet mener rummer meget store muligheder.Sådan lyder det fra Microsofts nye topledelse på selskabets store partnerkonference, Inspire, der i denne uge løber af stablen i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.De seks industrier er finans, fremstilling, retail, uddannelse, sundhed og det offentlige, lyder det fra selskabets direktør for ‘Worldwide Commercial Business’-division, Judson Althoff.Ifølge Microsoft er det helt essentielt i dagens marked, hvor alle processer gradvist bliver digitale, at man som leverandør har dyb forståelse for kundernes forretning, hvis man skal være relevant.“Der har aldrig været en bedre tid at være partner i, for kunderne kommer til os, og de er ved at transformere deres egne produkter. Men processerne er andereldes i dag. Det handler ikke om at præsentere produkter længere. Det handler om at skabe værdi for kunderne,” siger Judson Althoff.Det er netop et hovedbudskab på konferencen, at det ikke længere handler om at sælge licenser, men om helt konkret at være med til at udvikle og fremme slutkundernes forretning med kreative og innovative løsninger.De seks industrier kommer således til at blive de fokusområder, som Microsoft vil prioritere i opkvalificeringen af partnerne, så de kan sælge flere og bedre løsninger.Selskabet ser enorme indtjeningsmuligheder i de seks markeder, som Microsoft vurderer står over enorme forandringer i de kommende år.Finansektoren er allerede godt i gang med transformationen. Det samme gælder retail, der er et enormt marked på flere billioner kroner, som i dag især er påvirket af udviklingen inden for e-handel.Mulighederne går imidlertid langt videre end e-handel, mener Microsoft - eksempelvis når det gælder udnyttelse af kunde-kendskab, servicering og lignende i også fysiske butikker.Sundheds-it er også et gigantisk marked, mener Microsoft, som selv fremviser en enkelt løsning med en operation, der er blevet foretaget i Albanien af ikke-erfarne kirurger, som under operationen blev guidet af et globalt ekspert-team via en højhastigheds-Skype-forbindelse.Og på når det handler om offentlige investeringer, ser Microsoft enorme muligheder i udviklingen af smart cities. Den demografiske udvikling går hastigt i retning af storbyerne, som ventes at rumme 70 procent af verdens befolkning om 35 år.Det gør det oplagt at investere i udviklingen af intelligente løsninger inden for eksempelvis transport, energistyring, registrering og lignende.De seks vertikaler spiller også en vigtig rolle i den store omorganisation, som Microsoft netop har gennemført.Her indsætter selskabet industri-rettede teams med forskellige specailister.Hvert team får ansvaret for en række partnervirksomheder indenfor deres industri og skal i fællesskab forsøge at optimere deres salg og produkter ud mod kunderne, rådgive om værktøjer og ressourcer, arbejde med fremstød, salg og udvikling helt ud til aflevering af løsningerne (‘last mile execution’)Det har hidtil i meget stor udstrækning hidtil været de enkelte partneres eget ansvar.Det gælder også de såkaldte solutions maps, som Microsoft også kalder for ‘Book of Dreams,’ som beskriver fremtidsscenarier for de seks industrier, og som kan anvendes af både udviklere, sælgere og marketingfolk i de forskellige teams.I den forbindelse indfører selskabet såkaldte channel managere, der skal hjælpe med til at udvikle partner-forretningerne for de enkelte områder, mens den såkaldte account manager skal hjælpe med at fremme salget for den enkelte partner.“Dyb forståelse for kundernes forretning er et kritisk element i den store transformation. Værdiskabelsen er det afgørende for alle virksomheder. Det handler kort og godt om business innovation drevet af cloud’en, hvor vi træder ind med først dyb industriel ekspertise fulgt op af dyb teknologi-ekspertise,” siger Judson Althofft.På partnerkonferencen slår Microsoft igen og igen på tromme for, at de mange tusinder partner-selskaber selv bør ændre fokus.Microsoft ser nemlig et enorm marked for de partner-selskaber, der for alvor kommer i gang med at arbejde med det, som selskabets topchef Satya Nadella kalder for 'Intelligent Edge, Intelligent Cloud' - altså intelligente løsninger baseret på IoT og ikke mindst de muligheder, der gemmer sig i at samle alt i cloud’en.Transformationstempoet er meget højt for tiden, lyder det fra Microsoft, og det gælder for partnerne om at holde trit med udviklingen og faktisk helst være et stykke foran.Ifølge selskabets nye corporate vice president for industri, Toni Townes-Whitley, handler det om at gøre Microsoft, partnerne og deres løsninger for ‘mere industrirelevante.’Ifølge Toni Townes-Whitley er fremtidens marked for it-leverandører faktisk så stort, at man dårligt nok kan betegne det som it-marked - i hvert fald ikke som vi definerer it-markeder dag. Det handler langt mere om at nå helt ud til værdiskabelsen ude ved den enkelte frontend-bruger.Det handler altså ikke længere om it-afdelingen, men om hele forretningens kunder. Og at gøre it forståelig for de forretningsansvarlige både nu og i fremtiden.“Vi skal huske, at de ‘digital natives’ er begyndt at blive voksne. De kommer med en helt ny indgangsvinkel. Mange af dem vil få job, som vi ikke engang har hørt om endnu.,” siger hun.Fornyelse og transformation af uddannelsessektoren er netop et af selskabets satsningsområder med størst potentiale.“65 procent af de unge, der studerer i dag, vil få jobs, som ikke eksisterer i dag, og mange af de jobs vil kræve kompetencer, som ikke findes i dag.. Hvordan forbereder man de unge til det? Udvikling af løsninger til denne sektor går langt videre end klasselokalerne og dækker også udddannelse af undervisere,” lyder det fra Toni Townes-Whitley.