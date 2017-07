Millioninvesteringer baner vejen: Stor officiel dansk e-sport-liga på vej

Der er gode nyheder til e-sport-folket på vej. Ifølge kilder tæt på processen vil en officiel dansk e-sport-liga blive lanceret, når sommerferien er overstået og kalenderen viser august.

Der er gode nyheder til e-sport-folket på vej. Ifølge kilder tæt på processen vil en officiel dansk esports-liga blive lanceret, når sommerferien er overstået og kalenderen viser august.Ifølge Computerworlds oplysninger indgår blandt andet DGI i den kommende nationale liga, som vil blive styret af eSport Danmark.ESport Danmark er i allerede i dag det officielle danske forbund for elektronisk sport og har en række sponsorer som Microsoft og Dansk Metal i ryggen.Med en veletableret dansk e-sport-liga vil der i fremtiden kunne kåres en officiel dansk mester, som ville kunne repræsentere Danmark til for eksempel VM i e-sport, som i 2017 afholdes i Busan i Sydkorea til november.Allerede i dag er Danmark godt repræsenteret inden for spil som Counter-Strike af succesfulde hold som topholdet Astralis. Men med en egentlig liga vil det være muligt at stille med hold i flere kategorier og typer af spil.Samtidig - erfarer Computerworld - er ligaen også stiftet med det formål at få ordnede forhold for danske e-sport-spillere og give helt almindelige spillere mulighed for at dyrke organiseret esport i trygge rammer.Det er nødvendigt på det jomfruelige e-sport-marked, hvor også danske spillere af og til tilbydes det, kilder i branchen ikke tøver med at betegne som ”slavelignende forhold”.Ifølge Computerworlds oplysninger lanceres ligaen sidst i august med et ”millionbudget”, og der foregår lige nu forhandlinger med en række internationale sponsorer.Ifølge Computerworlds kilder er det ligaens mål at nå over 10.000 spillere i løbet af få år.