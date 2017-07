Mistænkes for spionage: Kaspersky færdig som godkendt it-sikkerhedsleverandør i USA

Det store russiske it-sikkerhedsfirma Kaspersky fjernes på grund af spionage-mistanke fra vigtig liste over godkendte leverandører til statslige, amerikanske organisationer. Selskabet benægter alt.

Den amerikanske regering stryger det russiske it-sikkerhedsselskab Kaspersky Labs fra listen over leverandører, der er godkendt til at levere til den offentlige sektor i USA, den såkaldte GSA Schedule (General Services Administration Schedule)Det sker efter måneders mistanke om, at Rusland kan anvende russiske Kaspersky Labs it-sikkerhedsprodukter til at bane sig vej til amerikanske netværk og amerikanske systemer.Kaspersky fjernes fra listen efter ‘grundig gennemgang og overvejelse,' som det hedder.GSA oplyser endvidere, at det er organisationens opgave at ‘sikre høj integritet og sikkerhed for de statslige systemer og netværk i USA,’ hvilket det altså vurderes, at Kaspersky ikke længere er i stand til.Kaspersky meddeler, at selskabet ‘aldrig har hjulpet og aldrig vil hjælpe nogen regering i verden med cyperspionage.’“Vi er blevet fanget i et geopolitisk slagsmål, hvor hver side forsøger at anvende selskabet som en brik i det politiske spil,” lyder det fra Kaspersky med henvisning til den politisk spændte situation mellem Rusland og USA.Det vurderes ikke desto mindre,, at det kan skade Kaspersky Labs markant ikke at være på GSA Schedule, som af mange offentlige organisationer anvendes til at vælge leverandør.De offentlige organisationer kan ganske vist stadig vælge Kaspersky Labs som leverandør, men fraværet på listen gør det besværligt og til en mere omstændlig proces, da organisatonerne i givet fald ikke kan anvende GSA's kontraktrammeværk.Det offentlige it-sikkerhedsmarked i USA er meget stort og i kraftig vækst i en tid, hvor it-sikkerheds og it-sikkerhedmæssig krigsførelse for alvor er kommet på alles læber, og hvor vi i den seneste tid har set flere eksempler på avancerede cyberangreb.Flere amerikanske myndigheder har i et stykke tid haft Kaspersky Labs i kikkerten for at samarbejde for tæt sammen med de russiske myndigheder.Således arbejder den amerikanske hær-kommando, Armed Services Committe, på at få forbudt Kaspersky som leverandør til amerikansk militær med den begrundelse, at det russiske selskab “kan være sårbart over for indflydelse fra den russiske regering.Ifølge Bloomberg mistænkes Kaspersky i USA også for at have samarbejdet med den russiske efterretningstjeneste FSB.Selv bedyrer Kaspersky, at selskabet samarbejder med mange forskellige myndigheder og organisationer, men at det ikke har nogen ‘upassende bånd til bestemte regeringer.’Angiveligt har FBI fornylig aflagt besøg hos en lang række af Kaspersky Labs amerikanske ansatte for at krydsforhøre dem om deres arbejde og om selskabet.Den amerikanske præsident, Donald Trump, overvejer nu helt at forbyde Kaspersky Labs som leverandør til den amerikanske stat.