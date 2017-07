Nu er det slut: Microsoft lægger Windows Phone 8.1 i graven

Tre år efter lanceringen lægger Microsoft sit sidste mobil-OS, Windows Phone 8.1, i graven.

Blot tre år efter lanceringen lægger Microsoft en gang for alle sit tredje og sidste rene mobil-styresystem i graven.Selskabet har netop udsendt den allersidste opdatering til Windows Phone 8.1, og der kommer ikke flere, ligesom al support til systemet nu lukkes.Det betyder, at de få brugere, der er tilbage på platformen, nu må sejle deres egen sø på det hastigt forældede system.Windows Phone 8.1 pensioneres sammen med en helt række andre gamle systemer, der dog alle er en hel del ældre end Windows Phone 8.1.De tæller Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007, Microsoft ProClarity Analytics Server 6.3 og Microsoft SoftGrid Application Virtualization 4.2 for Desktops.Du kan se hele listen her: Products reaching end of support. Microsoft har forlængst skubbet Windows 10 Mobile ind som afløseren for Windows Phone-produkterne, der aldrig blev nogen succes, selv om Microsoft i flere år lagde sig i selen for at blive en værdig udfordrer til de tor store mobil-platforme, Android og iOS.Da Microsoft i 2013 købte mægtige Nokia var målet 15 procent af det globale marked inden 2018.I tiden derefter talte Microsoft meget om sin dengang nye 'cloud first, mobile first'-tilgang til markedet.Det er dog nu helt forstummet til fordel for en ny tilgang med fundament i kunstig intelligens og cloud, som alle selskabets produkter skal dreje sig om.Bestræbelserne bar aldrig frugt: Kakkeldesignet faldt ikke i brugernes smag, der var for få tilgængelige apps, og udviklerne var ikke rigtigt interesserede i den nye platform uden brugere.I dag kører under en procent med et Windows-styresystem - heraf flest med Windows Phone 8.1.Flere af de helt store mobilapps er allerede stået af Windows Phone-vognen på grund af manglende brugerinteresse. Det gælder ikke mindst Facebook, der for nogle måneder siden fjernede muligheden for at anvende Facebook Messenger fra platformen.[/b]