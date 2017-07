Lenovos data-boss har set fremtiden: ”Når alt bliver software, ryger ydelsen op og prisen ned”

Når alting bliver software, ryger ydelsen op og prisen ned. Men det sætter også de traditionelle leverandører under pres, forklarede it-veteranen Kirk Skaugen under et besøg i København for nyligt.

Efter 24 år hos Intel har it-veteranen Kirk Skaugen sat sig bag skrivebordet hos Lenovo som Executive Vice President.Her skal han fra sin base i North Carolina hjælpe den kinesiske it-gigant med at sælge viden, service og hardware til kunder over hele verden.Men det er samtidig en verden, som er under voldsom forandring, forklarer Skaugen Computerworld under et besøg i København.Det, som Kirk Skaugen især hæfter sig ved, er, at vi hastigt er på vej mod en langt mere software-baseret infrastruktur, som i højere grad benytter sig af standard-hardware:”Hvis du ser på datacentre over de seneste 25 år, har der været flere innovations-spring, som har flyttet dedikeret infrastruktur over på almindelig hardware. Hver gang, det er sket, har det også betydet, at forholdet mellem pris og ydelse rykkede sig. Så kunderne har fået væsentlig bedre ydelse til en lavere pris.”Gennem sit job hos Intel har Skaugen selv oplevet udviklingen på nært hold:”Den første store spring kom, da jeg startede hos Intel i 1992. Der designede de stadig 386- og 486 processorerne på SPARC-baserede workstations. Men i dag kører næsten 100 procent af alle workstations på Intel-hardware.””Næste spring var mainframes, som blev flyttet over på almindelige servere. Og det tredje spring var storage, hvor der var alle mulige dedikerede løsninger, som blev standardiseret.”, forklarer Kirk Skaugen.At it-kunderne rykker væk fra dedikerede løsning og hen mod billigere standardprodukter også har betydning for indtjeningen i it-branchen, er Skaugen helt bevidst om.”Det seneste spring er software-definerede netværk. Det er også derfor, vi ser de dedikerede netværks-firmaer være under pres.”, forklarer han – og understreger, at fremtidens it-leverancer i høj grad handler om at kunne producere i så store mængder, at fordelene ved masseproduktion kan høstes.”Til sammen betyder udviklingen af workstations, servere, storage og netværk, at de alle sammen kører på den samme standard-hardware men med en eller form for software på toppen. Der er ikke længere noget, der er special-hardware”.”Så vi bygger gerne en server. Den kan så have software, der gør den til en klassisk server, en storage-enhed eller en netværks-enhed. Men i sidste ende er det alt sammen bare hardware fra AMD eller Intel – og det er vi temmelig gode til at bygge til en rimelig pris”, forklarer Kirk Skaugen og understreger, at X86-processoreren langt fra er død i datacenteret.