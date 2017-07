“

Valgene i USA, Frankrig og Storbritannien samt Brexitten var alle udtryk for, at en overraskende stor del af befolkningerne mener, at den sociale kontrakt ikke virker, og at de mener, at politikerne og magteliten ikke repræsenterer dem.



Det har en betydning for it-sektoren, for hvis en regering ikke kan løfte opgaven, vil folk automatisk begynde at se sig om efter andre organisationer, der kan få deres liv til at fungere.



Jeg tror derfor ikke, at Mark Zuckerbergs besøg i alle de 50 amerikanske stater er tegn på, at han vil stille op som præsidentkandidat.



Jeg tror, at Mark Zuckerberg satser på at blive virtuel kejser - forstået på den måde, at han forstår, at mennesker bruger bemærkelsesværdig meget tid inden for hans pastorat, og han er interesseret i at levere løsninger til dem.



Teknologifirmaerne får større og større ansvar for folks liv, for mange mennesker søger nogen, der kan være en del af løsningen for dem og være deres allierede i en tid, hvor de føler, at deres regeringer svigter dem.



Så teknologi-selskaberne har ikke længere kun ansvar overfor aktionærerne eller overfor deres kunder eller produkter. Nu handler det om, hvad man som stor, velhavende organisation kan gøre for at gøre folks liv bedre, fordi regeringerne jo ikke kan finde ud af det.





Ian Bremmer (th), forfatter, Time-redaktør og politisk forsker, i samtale med Microsofts juridiske topchef, Brad Smith, på scenen til Microsoft Inspire i Washington DC.