Morgen-briefing: IBM’s Watson skal gøre Danske Banks it mere smart / Tidligere cybercrime-chef bliver it-sikkerhedschef i DSV / Topchef i succesrig dansk spilvirksomhed: Stramninger af udlændingeregler er ved at være ude af kontrol

Godmorgen fra Computerworld. Solen skinner, det er torsdag, og her er dagens hurtige it-nyheder.Danske Bank har netop skrevet under på en aftale med IBM, der betyder, at den berømte Watson-teknologi rykker ind i bankens it-system, skriver IBM i en pressemeddelelse.Der er tale om den første Watsonbaserede serviceplatform fra IBM, der med kunstig intelligens kan skabe en autonom it-infrastruktur, som kan forudsige, identificere og afhjælpe problemer, og som dermed kan frigøre ressourcer til kerneforretningen."Efter at have testet den kognitive overvågningsløsning (IBM Operations Analytics Predictive Insights), der er en del af den nye platform, har vi oplevet en betydelig reduktion af serverhændelser", siger Jan Steen Olsen, executive vice president og CTO, Danske Bank."Den nye aftale med IBM betyder, at vil vi have en platform, der kan hjælpe os med at handle, før et problem opstår, og vi kan komme tættere på et integreret og automatiseret it-miljø, som altid er oppe."Som en del af aftalen vil Danske Bank overtage de mere operationelle aktiviteter, og IBM vil levere mainframeinfrastruktur som en service samt flere kognitive tjenester, herunder Predictive Insight, Dynamic Automation og Watson for IT Helpdesk.Derudover vil IBM hjælpe Danske Bank med at udvikle og digitalisere forretningsprocesser og ydelser for at forbedre kundeoplevelsen.Logistikkoncernen DSV har ansat den tidligere chef for Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, Kim Aarenstrup, som chef for den operationelle it-sikkerhed.Stillingen er nyoprettet og en del af den fortsatte styrkelse af DSV’s globale it-afdeling og det generelt øgede fokus på it-sikkerhed.”It-sikkerhedstruslen er konstant og stigende, og derfor har vi valgt at styrke vores set-up yderligere med Kim Aarenstrup, der er en af Danmarks største kompetencer på it-sikkerhedsområdet, og som også har et indgående kendskab til transport- og logistikbranchen,” siger Jesper Riis, CIO i DSV, i en pressemeddelelse.Kim Aarenstrup har været aktiv inden for it-sikkerhed siden computeren for alvor meldte sin ankomst i starten af 80’erne. Han var med til at grundlægge Politiets første specialenhed for it-kriminalitet, der i dag har udviklet sig til det 90-mand store NC3.Desuden var han en af hovedkræfterne bag etableringen af Rådet for Større It-sikkerhed i 2008, som i dag er konverteret til Rådet for Digital Sikkerhed og har været formand for verdens førende rådgivende forum for it-sikkerhed og risikostyring, Information Security Forum, fra 2007-2014.Kim Aarenstrup starter i sin nye stilling i DSV den mandag den 14. august.De danske udlændingeregler er nu så stramme, at det giver problemer for den succesrige danske spilvirksomhed Kiloo. Det siger selskabets stifter og direktør, Jacob Møller, til Børsen.Han mener, at stramningerne er ved at være ude af kontrol, og at det er problematisk for lysten til at drive forretning i Danmark i det hele taget.Halvdelen af de omkring 125 ansatte i virksomheden kommer fra udlandet, og i følge Jacob Møller er det vigtigt for Kiloo, at virksomheden kan tiltrække folk med de rette kompetencer fra hele verden.“Vi oplever desværre store udfordringer med at få folk uden for EU ind. Det er dybt problematisk," siger Jacob Møller til Børsen.En rundspørge, Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen blandt 445 topchefer, viser, at hver femte topchefet mener, det er blevet sværere at hente arbejdskraft i udlandet i de seneste to år med blå blok i førersædet.Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) melder dog hus forbi i en skriftlig kommentar:"Regeringen ønsker, at danske arbejdsgivere let og smidigt skal kunne få den velkvalificerede udenlandske arbejdskraft til landet, som de har brug for. Desværre har et flertal uden om regeringen sat sig for, at det skal være dyrt og besværligt.Inger Støjberg peger på, at flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF har hævet grænsen for, hvor meget man skal tjene, når man kommer fra et land uden for EU.