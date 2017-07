Dansk-stiftede Zendesk på vej med europæiske masse-ansættelser

Zendesk vil mere end fordoble antallet af medarbejdere i virksomhedens europæiske hovedkvarter.

Den dansk-stiftede iværksætter-succes Zendesk forbereder sig på en massiv ekspansion i den irske hovedstad Dublin, hvor virksomheden snart skal masse-ansætte 300 folk.Det skriver den irske avis Irish Times Ifølge avisen vil ansættelserne ske over de kommende par år, og dermed vil Zendesk europæiske hovedkontor i Dublin komme til at tælle 500 personer.Udvidelsen betyder, at Zendesk næste år bliver nødt til at flytte ind i en nyopført seks-etagers bygning i Dublin.Zendesk satser ifølge Irish Times primært på at ansætte ingeniører, iOS og Androids-udviklere, DevOps-folk, infrastruktur-folk og product managers.“Det bliver en udfordring at udfylde 300 ekstra positioner, men jeg har været i branchen i mere end 30 år, og folk har altid hævdet, at det er blevet sværere at finde gode folk. Men det mener jeg ikke. Hvis du planlægger langt nok ud i fremtiden og har en strategisk tilgang, så er det ikke et problem,” siger Colum Twomey, der er vice president of product engineering hos Zendesk til Irish Times.Zendesk har sit globale hovedkvarter i San Francisco og virksomheden er børsnoteret på New York Stock Exchange, men den blev i 2007 stiftet i København af Mikkel Svane, Morten Primdahl, and Alexander AghassipourI dag har Zendsk knap 1600 ansatte over hele verden, 100.000 kunder og en markedsværdi på cirka 19 milliarder danske kroner.