Techbrief: Dato for Samsung Note 8 lækket / Nu kommer der reklamer på Messenger / Dell klar med første trådløst opladte bærbar

Samsungs næste telefon er på vej, du bliver snart vist reklamer i Facebook Messenger og hvad med en bærbar, der kan oplades uden kabel?

Note 7. Foto: Morten Sahl Madsen

Dell latitude 7285.

Det er blevet onsdag, og vi er klar med en håndfuld tech-orienterede nyheder, som du ikke må misse her i sommervarmen.Samsungs næste toptelefon, Note 8, rygtes af flere amerikanske medier at blive lanceret d. 23 august, mens andre medier blot har fået bekræftet august-måned.Note 8 forventes at få samme store 6,2 tommer skærm som på en Samsung Galaxy S8, men med en et lidt anderledes design og den velkendte stylys, S Pen, som bruges til at tegne og skrive med på skærmen.Derudover forventes telefonen at blive udstyret med et dual-kamera a 2 x 12 megapixel, ligesom du ser det hos både Huawei, LG og OnePlus.Og forhåbentlig/formentlig har Note 8 ikke samme kedelige tendens til at bryde i brand som Note 7 havde sidste år.Messenger er en af de mest benyttede chat-tjenester i verden, men også Danmark, og har indtil nu været fuldstændig gratis og fri for reklamer.Det ser dog ud til, at det er slut nu.Facebook har meldt ud, at der inden længe vil være reklamer at finde i selve Messenger-appen. Facebook har testet reklamer i kommunikations-appen i Thailand og Australien og fundet resultaterne gode. Derfor udvides ordningen.Formentligt vil det blot betyde, at der vil være en reklame midt blandt alle dine kontakter og samtaler i appen. En enkelt reklame i appen vil betyde, at Facebook vil kunne tjene 11 millarder dollars inden 2020 alene på Messenger-reklamer ifølge banken Barclays Capital.Hvis du er træt af at glemme strømstikket i din computer, skal du måske ud og erhverve dig Dells Latitude 7285.Det er Dells seneste Latitude-computer til erhvervslivet, som kommer i handlen i USA i disse dage.Computeren er en 12-tommer tablet-bærbar, hvor skærm og tastatur kan deles fra hinanden, og med den rette bund kan du oplade via en måtte, der lægges på bordet.Den trådløse oplader-bund koster ekstra, og du skal også erhverve dig oplader-måtten, og den blive lynhurtig hamrende dyr. Latitude 7285 starter på 1.199 dollars - knap 7.800 kroner før dansk moms, og den trådløse opladerbund og måtte koster samlet 530 dollars mere - knap 3.400 kroner før dansk moms.Det er mange penge, men det er også den første bærbar, som kan oplades uden kabel. Dell har allerede planer om en Latitude 7000 med samme funktion, som udkommer til august.