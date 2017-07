Commentor: Her er vores nye våben i brug i kampen om kvalificerede it-folk

Foto: Kim Stensdal

Danske it-virksomheder kæmper hårdt for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Hos den tidligere Top 100-vinder Commentor satser man på spændende ordrer frem for dem, der er flest penge i. "De projekter vi laver skal helst være så spændende at når vi fortæller om dem, så tiltrækker det de folk, vi søger," siger direktøren

Michael Hove tror på, at ved at sætte teknisk udfordrende opgaver over profitable opgaver, kan Commentor tiltrække de rigtige medarbejdere.



"Vi får jo ansøgere nok. Det er ikke det. Det er spørgsmålet om at finde de kvalificerede folk." Michael Hove, administrerende direktør for Commentor

"Vi vil helst løse teknisk spændende opgaver. Det er det, der gør, at vi kan tiltrække medarbejdere," siger han og fortsætter:



"De projekter vi laver skal helst være så spændende, at når vi fortæller om dem, så tiltrækker det de folk, vi søger. Det er i bund og grund interessen for softwareudvikling, vi lever af."

"Penge er vigtigt, men penge er ikke alt. For os er det mere vigtigt, at det er spændende projekter, vi laver. Det vil sige, at de projekter vi laver helst skal gøre en signifikant forskel for vores kunder og de skal løse store udfordringer," siger Michael Hove.



Det kan du jo sagtens sige, så længe tallene i regnskabet er sorte. Hvis I fortsætter jeres nuværende udvikling, så ser det jo ikke så godt ud for 2017. Kan du så blive ved med at holde fast i den idé?



"Det kan jeg selvfølgelig ikke. Men jeg ved at tallene for 2017 ser meget bedre ud. "





"Bare i løbet af de seneste to år er det blevet sværere at finde de dygtige folk. Dengang var det nemmere i Aalborg, men det er også blevet svært i Aalborg nu," siger Commentordirektøren og fortsætter:

"Vi får jo ansøgere nok. Det er ikke det. Det er spørgsmålet om at finde de kvalificerede folk. Vi vil gerne have folk, der er dygtige nok på det tekniske område."

I kampen om de skarpeste it-hoveder præsenterer danske Commentor nu et alternativt våben.I stedet for at fokusere på at skovle profitable ordrer ind, vælger virksomheden i første omgang "spændende ordrer".Det skal i følge direktør Michael Hove give Commentor en forspring, når hovedjagten går ind.Commentor blev i 2015 udråbt af Computerworld som vinder af den årlige Top 100.Men selvom den Aalborgbaserede virksomhed har oplevet flot økonomisk fremgang de seneste år, hvor man blandt andet har etableret sig med kontor på Sjælland, så skubber direktøren altså pengespørgsmålet i baggrunden, når man tager ordre ind.Regnskabet for sidste år viser da også, at Commentor ikke helt kan holde vækstkadancen.Som direktør for firmaet bruger han i dag omkring halvdelen af sin tid på kontoret i Aalborg og den anden halvdel på den relativt nyåbnede kontor i Glostrup. Det er nemlig på Sjælland mange af de interessante kunder befinder sig.Som så mange andre virksomheder i den danske it-branche kæmper Commentor ikke bare med at finde folk, men i højeste grad at finde dygtige folk. Det forklarer Michael Hove.