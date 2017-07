Elon Musks vilde magnettog er på vej til at blive virkelighed - nu har toget gennemført sin første test

Sådan så det ud, da Hyperloop-testen blev gennemført. Foto: Hyperloop One

Elon Musks Hyperloop-koncept har gennemført den første succesfulde test. Hyperloop er en rørpost i gigantstørrelse, og den kan revolutionere persontransporten i fremtiden.

Annonce:



Annonce:

Tesla- og Paypal-stifteren Elon Musks bud på fremtidens transportløsning, Hyperloop, har netop gennemgået sin første succesfulde test.Ifølge det amerikanske tech-magasin Wired blev testen gennemført på Hyperloops testbane i den amerikanske stat Nevada.Hyperloop er en slags rørpost i gigastørrelse, hvor en kapsel med passagerer bliver skudt gennem et lufttæt rør.I testen i Nevada blev en test-enhed skudt i gennem et lufttæt rør med 112 km i timen i blot fem sekunder.I den endelige udgave er det dog planen, at Hyperloop skal køre med 10 gange den testede hastighed.Ifølge Wired demonstrerede testen dog, at fremdriften, bremse-systemet samt vakkum-systemet i rørerne virkede efter hensigten.“Det er den første fase af det testprogrammet, der skal føre til, at vi står med en færdig produktionsenhed,” siger Josh Giegel, Hyperloop Ones chefingeniør, ifølge Wired om det netop færdiggjorte forsøg.Hyperloop-konceptet blev i 2013 udtænkt af Elon Musk, der dog ikke selv spiller nogen rolle af realiseringen af projektet.I stedet har han publiceret en 58 lang sider rapport , hvor han beskriver sine tanker og opfordrer andre til at bygge videre på ideen.En af de virksomheder, der arbejder på at realisere projektet er Hyperloop One, men virksomheden Hyperloop Transportation Technologies arbejder på at virkeliggøre Hyperloop-konceptet.Bliver Hyperloop-ideen virkeliggjort vil den kunne forandre persontransporten radikalt. Elon Musk beskriver i sin Hyperloop-rapport, at det vil være muligt at anlægge en Hyperloop-bane fra Los Angeles til San Francisco, der kan fragte 840 passagerer i timen og tilbagelægge den knap 600 kilometer lange distance på 35 minutter.Ifølge Elon Musk vil billetprisen og blive relativ overkommelig. Han har regnet sig frem til, at udgiften per passager vil beløbe sig til knap 20 dollar eller knap 130 kroner med den aktuelle dollarkurs.