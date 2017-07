Kaspersky efter spionage-mistanke: ”Danske myndigheder kan godt adskille politik og teknologi”

Kaspersky Lab er ikke længere godkendt som leverandør til den offentlige sektor i USA, der mistænker det russiske sikkerhedsfirma for medvirken til spionage. Men Kasperskys danske chef frygter ikke for samarbejdet med danske myndigheder.

Leif Jensen er nordisk chef hos Kaspersky Lab

Eugene Kaspersky, CEO, Kaspersky Lab.

”I den amerikanske stat Texas har man siden 1890 haft en lov, der gør det ulovligt at få det til at regne – det er heldigvis ikke alle amerikanske tiltag, som bliver adopteret til Europa.”Leif Jensen er nordisk chef for det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky Lab, og hans frygter ikke, at den amerikanske mistanke om kasperskys samarbejde med russiske myndigheder, smitter af på Danmark.Kaspersky er ikke længere godkendt som leverandør til det offentlige USA, efter at myndigheden General Services Administration (GSA) strøget sikkerhedsfirmaet fra hvidlisten.Det russiske firma samarbejder også med blandt andet det danske politi, men Leif Jensen frygter ikke, at de danske myndigheder vil følge det amerikanske eksempel, som han kalder ”udokumenterede og falske beskyldninger med en amerikansk politisk agenda.””Det er min klare oplevelse at myndigheder, såvel som virksomheder, i Danmark ved nok om cyber kriminalitet til at kunne adskille politik og teknologi, og foretager deres valg ud fra hvad der er den bedste løsning,” skriver han i en mail til Computerworld.Amerikanske myndigheder må fortsat gerne anvende Kaspersky-produkter, men det bliver langt sværere uden forhåndsgodkendelsen, der blandt andet betyder, at der ikke kan anvendes standard-kontrakter med Kaspersky.Samtidig arbejder hær-kommandoen i USA for, at det amerikanske militær skal afbryde alt samarbejde med den russiske virksomhed.Det er ikke første gang, at bandlysning af store sikkerhedsfirmaer indgår i geopolitiske spil.Tilbage i 2014 forbød de kinesiske myndigheder visse offentligt ansatte at bruge produkter ikke-kinesiske sikkerhedsfirmaer, og herhjemme skabte det også en ophedet sikkerhedsdebat, da kinesiske Huwaei fik til opgave at drive TDCs netværk.Cybersikkerhed er blevet storpolitik.Kaspersky-ceo Eugene Kaspersky afviser i en pressemeddelelse kategorisk alle anklager om, at virksomheden skulle have nogen former for lyssky samarbejde med russiske myndigheder.”Uagtet at fakta bliver fordrejet til at passe ind i en hypotetisk, falsk teori, har Kaspersky Lab og dets ledelse ingen upassende bånd til nogen regering. Virksomheden samarbejder jævnligt med regeringer og myndigheder i hele verden med det formål at bekæmpe cyberkriminalitet.”