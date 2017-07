Microsoft Danmark har fyret 30 medarbejdere som led i omlægning

(foto: Dan Jensen)

Microsoft Inspire, Washington D.C: Organisations-omlægningen i Microsoft i sidste uge kostede 30 medarbejdere jobbet. Selskabet søger samtidig med lys og lygte efter nye folk, fortæller topchef Marianne Dahl Steensen.

Den store organisations-omlægning i Microsoft i sidste uge kostede 30 ansatte i den danske forretning jobbet.Omlægningen er blevet gennemført globalt og er den største af sin art i selskabet i de seneste 15 år.I alt førte den til opsigelse af omkring 4.000 medarbejdere verden over, hvoraf de 30 altså var ansat i den danske forretning, der i alt beskæftiger omkring 550 ansatte.Det fortæller Microsofts danske direktør, Marianne Dahl Steensen, til Computerworld.“Det er dygtige folk, og der er slet ikke noget galt med dem, og jeg er helt sikker på, at de nok skal få nogle gode jobs et andet sted. De har bare haft nogle roller, som vi skærer ned for - hvilket vi i øvrigt nok vil fortsætte med at gøre,” siger Microsoft Danmarks administrerende direktør, Marianne Dahl Steensen, til Computerworld.

Omorganiseringen har været et samtaleemne på Microsofts store partnerkonference, der netop er løbet af stablen i Washington D.C.









Her mødes Microsoft med 17.000 partnere fra hele verden for udveksle ideer, kontakter og forretningsmuligheder med hinanden, ligesom Microsoft bestræber sig på at aligne de mange partner-selskaber med selskabets overordnede mål og strategi i det næste år.





"Vi ‘de-investerer’ i de relationsorienterede, generelle accountmanagers," siger Marianne Dahl Steensen (foto: Dan Jensen)

Fælles for de opsagte medarbejdere er, at de har været det, som Marianne Dahl Steensen kalder for ‘generalister’ og ‘relationsfolk’ - altså klassiske account-managers, der har været koblingspunkt ud til Microsofts partnere, som på mange måder er omdrejningspunktet for Microsoft-forretningen.“Vi har i de seneste par år investeret meget kraftigt i dybere, tekniske kompetencer, og gør det stadigvæk. Nu begynder vi også at investere i industridelen, hvor vi skal til at ansætte medarbejdere, der forstår industrierne i dybden,” siger Marianne Dahl Steensen.“Til gengæld ‘de-investerer’ vi altså i de relationsorienterede, generelle accountmanagers,” siger hun.Microsoft Danmark skal nu på jagt efter nye folk.Og behovet er meget stort - både hos Microsoft og ude blandt virksomhederne, der i stigende omfang bevæger sig over mod en verden som it-firmaer, hvor de selv står bag it-løsninger, der rækker direkte ud til deres kunder.“Der er en kæmpemangel på hardcore it-kompetencer i virksomhederne, og kunderne spørger faktisk tit, om ikke vi har nogle medarbejdere, som de kan låne. Men vi har også mangel på tekniske kompetencer. Vi kan jo godt sidde her og snakke, men nogen skal altså også kode systemerne ogdet. Og dem er der mangel på,” siger Marianne Dahl Steensen.“Vi mangler hele tiden cloud-arkitekter, og vi investerer stadig i området, som vokser. Så vi har brug for flere af dem. Hele tiden.”Hertil kommer også den nye type industri-specialister, som Microsoft nu vil trække ind i virksomheden.Hun peger på, at Microsoft med organisationsændringen drosler ned for det tidligere fokus på at sælge licenser, features og produkter. Istedet bygges incentive-planer og organisationen nu op omkring bestræbelserne på at skabe værdi for slutknderne.Og det er noget, som hun tror vil falde i rigtig god jord hos de virksomheder, der anvender Microsofts produkter.“Man kan sige, at kunderne er ret vilde med vores arkitekter, men måske knapt så vilde med vores sælgere. Så i takt med, at vi får flere arkitekter og færre sælgere og relationsfolk, vil vi også kunne øge relevansen hos kunderne,” siger hun.