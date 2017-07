Efter datacenter-boom: Snart går gigantiske søkabler i land i Danmark

Danmark er ved etablere sig som europæisk datacenter-knudepunkt, og defor vil en række nye søkabler snart gå i land ved den jyske vestkyst.

En række nye gigantiske søkabler vil i løbet af de fire til fem år gå i land ved den jyske vestkyst, skriver Berlingske Business De nye søkabler er ifølge avisen en konsekvens af de nye store datatacentre, som internationale it-giganter vil etablere i Danmark.Søkabler som disse udgør en hovedfærdselsåre for vores internettrafik, og allerede i dag går flere søkabler i land ved Blåbjerg på den jyske vestkyst.De nye søkabler vil blive ført uden om Storbritannien, og de er angiveligt en indikation på, at Danmark spiller en stadig vigtigere rolle som europæisk datacenter-knudepunkter.“To nye, transatlantiske søkabler er på vej direkte ind i Danmark, og det sker, fordi datacentre fra de store spillere kommer hertil. Begge vil gå i land omkring Esbjerg, og det er nogle af de helt store, der er medinvestorer sammen med dem, der bygger datacentrene,” siger Christian Holm Christensen, administrerende direktør i den danske internetgigant GlobalConnect, til Berlingske Business.Computerworld har tidligere fortalt, at de skandinaviske lande i løbet af de seneste år har etableret sig som et hotspot for virksomheder, der ønsker at etablere datacentre i Norden.Især Danmark og Sverige er i føretrøjen i kampen om datacentre, og om få år kan vi forvente, at verdens største it-virksomheder vil have placeret fire gigantiske datacentre i Danmark og tre i Sverige.“Indtil for få år siden havde Irland stor succes med at tiltrække datacentre, men lige nu ser det ud til, at de nordiske lande har overhalet Irland i kapløbet om at tiltrække de store datacentre,” sagde Morten Volder, formand for for Datacenterindustrien, for nylig til Computerworld.