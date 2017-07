Morgen-briefing: Dansk spiludvikler-firma skal markedsføre London i hele verden / Aktieanalytiker: NNIT har et enormt markedspotentiale / 160 danskeres private overvågningskameraer sender live på nettet

Dansk spiludvikler-firma skal markedsføre London i hele verden. Aktieanalytiker: NNIT har et enormt markedspotentiale. 160 danskeres private overvågningskameraer sender live på nettet

Godmorgen. Så blev det mandag igen, og Computerworld byder på friske, hurtige it-nyheder.Det danske spiludvikler-firma Pointvoucher har hentet en ordre på et mobilspil, som skal sælge London til alverdens turister.Den kendte figur Mr. Bean er hovedperson i spillet, som skal brande London,hente flere turister til byen og skabe sammenhold mellem beboerne og de lokale virksomheder.Det er Londons svar på Wonderfull Copenhagen - London & Partners, der har placeret ordren hos det to år gamle firma, som nu håber at bruge ordren som springbræt til verdensmarkedet for reklamerettede mobilspil, som er i milliardklassen, skriver Børsen.Pointvoucher har udviklet tilsvarende spil sammen med Tivoli og Bilka samt en engelsk forlystelsespark."For os er det et kvantespring, fordi målgruppen, budgettet og vores potentielle omsætning er så meget større end det, vi hidtil har arbejdet med. Vi tror på, at den her opgave kan løfte vores virksomhed op på et andet niveau," siger Thomas Gadegaard, administrerende direktør i Pointvoucher til Børsen.Ordren betyder, at selskabet udvider mandskabet fra 18 til 40 mand. De fleste får job i London, mens resten skal arbejde i Rusland og København.De mange eksempler på it-skandaler i det offentlige og senest en række eksempler på ransomwareangreb på store danske virksomheder får Peter Falk-Sørensen, direktør, Dansk Aktie Analyse til i Børsen at pege på NNIT som en virksomhed med enormt potentiale.Han mener, at eksemplerne understreger, at it-udvikling, -drift og -sikkerhed er forretningskritisk for alle organisationer, og i det lys står NNIT stærkt.“Afgørende er det, at man evner at skabe værdi og sikkerhed for kunderne. Og her er NNIT ganske godt positioneret med en lang track-record ikke mindst som en del af Novo Nordisk, men også med succesfulde kunderelationer til andre virksomheder inden for såvel inden for Life Science”, skriver Peter Falk-Sørensen i analysen i Børsen.NNIT gik på børsen i 2015. Aktien toppede i juli 2016, og den havde da givet et afkast på godt 80 procent. Siden faldt aktien fra 284 kroner til 179 kroner på cirka fire måneder. Nu er niveauet cirka 197,50 kroner.Novo Nordisk er naturligt en stor kunde for NNIT, og nedturen hænger naturligt sammen med Novo Nordisk’ problemer i 2016. Men spørgsmålet er, om ikke markedet har været for hård ved NNIT-aktien, skriver Peter Falk-SørensenHan peger dels på, at NNIT har fået flere eksterne kunder, der opvejer de færre opgaver for Novo Nordisk, dels at opkøbet af Scales Group tegner til at give positivt afkast.Deafult-passwordet bliver øjensynligt sjældent ændret, når private over hele verden monterer overvågningskameraer.Derfor kan et website baseret i Moldova viser livebilleder fra over 70.000 private overvågningskameraer, og cirka 160 af dem sidder i danske hjem, skriver Politiken.Det er angiveligt ganske nemt at scanne nettet for signaler fra kameraer, og hvis default-passwordet ikke er ændret, er det enkelt at få adgang og sende billederne videre ud på nettet.It-advokat Martin von Haller Grønbæk siger dog til Politiken, at sitet fra Moldova efter hans overbevisning er ulovligt.“Der er tale om mennesker, som ikke har givet tilladelse til, at de skal overvåges,” siger han til Politiken.