Undersøgelse: Mere end hver anden virksomhed har ikke en it-strategi mod ransomware

Det er stadig langtfra kutyme at have en backup-plan klar til at tackle et ransomware-angreb som Petya i sidste måned.

Hver anden virksomhed har ingen strategi klar til at tackle et hackerangreb.Det viser en ny undersøgelse foretaget af sikkerhedsfirmaet Bitdefender, der har spurgt it-chefer i store virksomheder i Frankrig, Italien, USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Danmark.Det skriver Finans.dk , som også skriver, at 47 procent af de adspurgte er på vej med en strategi.For nylig blev store internationale virksomheder som Mærsk ramt af Petya-ormen, der lukkede store internationale havne-systemer ned over hele verden.Hos Danfoss overlevede man Petya ved at lukke al kommunikation til Ukraine, hvor ormen startede, og ved at have patchet alle maskiner til den nyeste mulige version.Ifølge undersøgelsen er it-chefers største frygt den økonomiske konsekvens at et hackerangreb.55 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at økonomiske omkostninger vil være det største problem ved et hackerangreb, og hver anden svarer samtidig, at et hackerangreb kan betyde, at virksomheden går konkurs.Det kan desuden have store konsekvenser for en hacket virksomheds aktieværdi, netop fordi et angreb kan blive rigtig stort.Mange it-ansvarlige fra undersøgelsen mener, at det ville tage et par uger eller en måned at opdage et angreb. 29 pct. svarer sågar, at det ville tage op mod et år at opdage et angreb.