Tech-brief: Luksussmartphone går konkurs / AMD’s vilde Treadtripper bliver billigere end Intel / Dronevideo viser Apples gigantiske campus næsten færdig

Vertus Signature Touch for Bentley koster 9.000 dollars eller knap 63.000 kroner. Den dyreste iPhone 7 Plus koster 8.600 kroner.

Velkommen tilbage på pinden til de af jer, der er på arbejde på denne ellers så smukke mandag, og glædelig ferie til jer andre.Her kommer mandagens samling af tech-orienterede nyheder.En af verdens mest kendte - og måske også mest latterliggjorte - luksussmartphone-selskaber går konkurs.Vertu var et engelsk mobilbrand grundlagt af Nokia, der siden 1998 har produceret mobiltelefoner til den mest velhavende ene procent af befolkningen.Selskabets motto var, at “hvis man vil bruge 20.000 dollars på et ur, hvorfor så ikke på en mobiltelefon?” Men det argument holdt ikke i længden.I hvert fald er selskabet nu gået konkurs ifølge BBC . Vertu skylder 128 millioner pund svarende til cirka en milliard danske kroner - eller 3.300 af selskabets Cloud de Paris Red Gold Vertu-telefoner til den nette pris af 300.000 kroner stykket.En af grundene til, at Vertu ikke har klaret sig er, at Vertu’s telefoner i lang tid afviklede et Linux-baseret styresystem, der mest af alt mindede om Nokias Symbian, hvilket betyder ingen eller kun meget få apps.Selv rige mennesker har brug for Candy Crush og Facebook, og selv da Vertu begyndte at komme med Android-telefoner, var der bare bedre og billigere alternativer hos Apple eller Samsung.Krigen mellem AMD og Intel spidser til. AMD har offentliggjort både priser og hastigheder på sine kommende Threadripper-processorer - processorer til entusiaster og de mest krævende brugere.Threadripper 1920X med 12 kerner/24 tråde vil have en standardhastighed på 3,5 Ghz og boost til 4 Ghz med en pris på 799 dollars - knap 5.100 kroner før dansk moms.Threadripper 1950X vil have de vilde 16 kerner/32 tråde, 3,4Ghz/4Ghz, og vil koster 999 dollars - knap 6.500 kroner før dansk moms.Begge vil være åbne til overclocking.Det er vilde priser for vild hardware, men alligevel vil AMD’s 1920X koste knap 400 dollars mindre end en tilsvarende Intel Core i9-7920X, og Intels i9-7960X med 16kerner/24 tråde vil koste 1.699 dollars - 700 dollars mindre end AMD’s tilsvarende 1950X.Intel er dog på vej med en vild 18 kerner/ 36 tråde-processor, men det bliver spændende at se i fremtiden, hvordan de nye entusiast-processorer fra Intel og AMD vil stå mod hinanden.Apple er godt igang med de afsluttende projekter omkring sit store nye hovedkvarter populært kaldet Rumskibet, der har kostet over 32 milliarder kroner.YouTuberen Matthew Roberts har filmet hele Apples campus med en drone, og du kan se klippet herunder.I videoen kan du blandt andet se hele “Rumskibet,” der er Apples nye hovedkvarter, og du kan også se Steve Jobs-teatret, der i fremtiden skal bruges som fremvisning af kommende produkter med plads til over 1.000 mennesker.Du kan også se nogle af Apples nye udviklingsbygninger, hvor man må formode, at fremtidens iPhones og Mac-computere vil blive udviklet.