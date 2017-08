Mobilbetalinger storhitter i Kina, men hvorfor går det så trægt med udbredelsen i Vesten?

Interview: Mobilbetalinger venter stadigvæk på det store gennembrud i Danmark, men måske er der inspiration at hente i Kina, hvor brugen af mobile betalinger er eksploderet.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet CIO-uddannelse sætter dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Zennon Kapron er direktør for Kapronasia og ekspert i den kinesiske fintech-industri.







Når du betaler med MobilePay i butikker sker det via bluetooth. Du kan dog også anvende QR-koder, hvis bluetoothen svigter.

“Jeg tror det kinesiske marked adskiller sig ved, at smartphonen ofte er folks første computer i Kina, og det har skabt et udgangspunkt, hvor folk er vant til at bruge deres telefonen som den primære enhed for alt.”

WeChat og AliPay har taget en eksisterende teknologi som QR-koder og kombineret det med deres store sociale platform, som ligeledes har eksisteret i mange år.

I sidste uge oplyste Apple, at virksomheden planlægger at lancere sin betalingsløsning Apple Pay i Danmark.Men i Danmark og resten af Vesten venter mobilbetalinger stadigvæk på sit store gennembrud.Anderledes ser det dog ud i Kina, hvor mobilbetalinger gennem de seneste år er stormet frem og i dag har udviklet sig til at blive en gængs betalingsform.Det fortæller Zennon Kapron, direktør for Kapronasia og ekspert i den kinesiske fintech-industri, til Computerworld.Han forklarer, at kinesiske forbrugere i mange år har sværget til kontantbetalinger. Men i disse år ser vi et markant skifte fra kontanter til mobilbetalinger.I de kinesiske storbyer er kontanter i dag ved at blive overflødige. Til gengæld er det helt normalt at folk i butikker og på restauranter finder deres mobiltelefoner frem, når de skal betale.“Kinesiske forbrugervaner i detailhandlen har ændret sig drastisk på grund af mobile betalinger,” siger han.I 2010 var 60 procent af alle betalinger i Kina kontantbetalinger, men i 2020 ventes det være faldet til 30 procent.En stor del af det fald kan tilskrives fremvæksten af mobilbetalinger, hvor den kinesiske chat-app WeChat og Alibabas mobilbetalingsløsning AliPay sidder på størstedelen af markedet.I 2015 havde Alipay 450 millioner aktive brugere, der i gennemsnit brugte 19.000 kroner om året, mens Wechat havde 697 millioner brugere, der i gennemsnit brugte 3700 kroner.AliPay udspringer af handelsplatformen Alibaba, mens WeChat er en populær chat-app, der i Kina spiller en ligeså central rolle i folks hverdag som Facebook gør i Danmark."Det er en slags WhatsApp på steroider," forklarer Zennon Kapron.I vesten anvender de fleste mobilbetalingsløsninger NFC-teknologi eller bluetooth.Eksempelvis baserer både MobilePay og Nets Dankort-app sig på bluetooth, mens Apple Pay anvender NFC.Men ifølge Zennon Kapron har mobilebetalinger især fået fart på i Kina efter, at AliPay og WeChat Pay er begyndt at anvende QR-koder, der har vist sig som en skudsikker og stabil måde at foretage overførslerne på."Min erfaring er, at der er stadigvæk er en forsinkelse, når du bruger bluetooth, mens QR-koder overføres nærmest ved lynets hastighed. Samtidig har NFC aldrig for alvor fået et gennembrud, fordi man på det kinesiske marked ikke har kunne opnå enighed om en NFC-standard," siger han.Ifølge Zennon Kapron er nøglen til at forstå mobilbetalingernes succes på det kinesiske marked, at de kinesiske it-virksomheder ikke har bygget deres løsninger på ny teknologi, men i stedet har omfavnet en velafprøvet og skudsikker teknologi som QR-koder.En teknologi der kan anvendes af langt de fleste smartphones.“En af de interessante ting ved udviklingen i Kina er, at der ikke ligger en masse ny teknologisk innovation bag. Der er snarere tale om en innovation i forretningsmodeller. WeChat og AliPay har taget en eksisterende teknologi som QR-koder og kombineret det med deres store sociale platform, som ligeledes har eksisteret i mange år,” fortæller Zennon Kapron.“Jeg tror det kinesiske marked adskiller sig ved, at smartphonen ofte er folks første computer i Kina, og det har skabt et udgangspunkt, hvor folk er vant til at bruge deres telefonen som den primære enhed for alt.”“I Kina har de sociale markedspladser været i stand til at høste store markedsandele, men det er endnu usikkert om den formel også vil virke på andre markeder,” siger hanI resten af verden lader gennembruddet for mobilbetalinger dog vente på sig.Eksempelvis kunne den amerikanske avis Wall Street Journal tidligere på året fortælle, at blot 13 procent af verdens iPhone-brugere har prøvet at anvende Apple Pay ligesom, at blot en tredjedel af alle amerikanske butikker anvender Apple Pay.Derfor var det også med afdæmpede forventninger, at danske Nets i forsommeren lancerede det såkaldte "mobile dankort":“Du må gerne kalde os konservative, men vi har relativt afdæmpede forventninger. Vi har at gøre med vaner, der er dybt indgroede i mange folk.""Helt konkret tilbyder appen den fordel, at du slipper for at fiske dit Dankort frem fra pungen frem, hvis du alligevel står med din telefon i hånden. Det er en fordel. Men for mange almindelige mennesker er fordelen ikke så stor, at det får dem til at ændre vaner lige med det samme,” sagde Jeppe Juul Andersen fra Nets til Computerworld tidligere på året I de kommende år kan vi dog forvente, at både WeChat og AliPay vil møve sig ind på de vestlige markeder.I første omgang i et forsøg på at følge de kinesiske turister, der bevæbnet med velpostrede tegnebøger i disse år i stort antal er begyndt at rejste til destinationen i vesten.Det vil sige, at de kinesiske tjenesterne i første omgang satser på at øge udbuddet af butikker, der tager mod betalinger."Spørgsmålet er så om de på et senere tidspunkt også vil forsøge at gøre deres tjenester tilgængelige for brugere i vesten," siger Zennon Kapron.“Jeg tror det kommer til at ske før eller siden, men det store spørgsmål er om de kan få succes i vesten. De har den fordel, at de i Kina har set så mange udenlandske virksomheder komme til Kina og floppe, og de erfaringer kan de måske lære af, når de selv skal ekspandere internationalt.”“Keep it simpel og fokuser på platformen. Samtidig er det vigtigt at tilføje, at der ligger enorme mængder transaktionsdata om kundernes forbrugsvaner, som WeChat og AliPay har været dygtige til at bruge til at videreudvikle tjenesterne,” siger han.