Her er de mest kraftfulde smartphones lige nu

Samsung Galaxy S8 er på listen to gange, da der findes to versioner af telefonen med to forskellige processorer. Foto: AnTutu.

Smartphones bliver stadig kraftigere for hver generation.Eksempelvis blev en iPhone 7 sidste år målt til at være mere kraftfuld end en Macbook 12-computer.En af de mest benyttede benchmark-apps er Antutu, der via en fast test-cyklus giver en smartphone en pointscore, som herefter kan sammenlignes med andre smartphones.AnTutu har samlet en liste over de mest kraftfulde smartphones i juli måned, hvilket omfatter de fleste smartphones fra de mest kendte mærker, som hidtil er lanceret i år.Måske overraskende for nogle er det ikke Samsungs eller Apples telefoner, der ligger helt i toppen.I stedet er det kinesiske OnePlus 5 og taiwanske HTC U 11, der er de to mest kraftfulde smartphones endnu målt.Først herefter kommer Samsungs to S8-varianter, derefter Xiaomis Mi 6 og først derefter kommer iPhone 7 Plus. Den almindelige iPhone 7 er først at finde på 9'ende-pladsen.Score-tallet er et gennemsnitstal af data fra 100 enheder af samme model, som i juli måned er testet via AnTutus gratis test-app.Både OnePlus 5, HTC U 11, Samsung S8 (G950U) og Sony Xperia XZ Premium har alle den samme processor, Snapdragon 835, men alle har forskellig mængde hukommelse og forskellig software.Både OnePlus 5 og HTC U 11 har relativt enkle Android-versioner sammenlignet med Samsung og Sony, og OnePlus 5 har desuden markant mere hukommelse (8GB RAM) end HTC U 11 (6GB RAM).Du kan dog ikke oversætte oversigten til, at OnePlus 5 er den bedste smartphone på markedet.OnePlus 5 tilsyneladende blevet taget - igen - i at fuske ved benchmark- apps, så scoren ser højere ud, end telefonen reelt yder ved almindelig brug. Registerer OnePlus 5-telefonen, at AnTutu eller et andet benchmark-program åbnes, skruer telefonen unormalt højt op for hastigheden under testen.Computerworld har testet de fleste smartphones på listen, og vi kan med ro i sindet erklære, at der ikke er nogen mærkbar forskel på afvikling af spil eller apps på de forskellige telefoner. De er alle toptelefoner.Ud over at være den hurtigste telefon på listen, er OnePlus 5 også den billigste, som kan købes i Danmark. Omvendt har både HTC U 11 og Samsung S8 markant bedre kameraer og højere skærmopløsning.Den absolut hurtigste mobile enhed i øjeblikket er ifølge Antutu Apples iPad Pro, der har en score på 226.557 mod OnePlus 5's 181.195.