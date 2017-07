Morgen-briefing: Apple skal bygge 200 vindmøller for at dække sit behov i Danmark / Det mobile dankort får bundkarakter af brugerne / It-systemer hos Mærsk er næsten kommet sig efter angreb

Professor: Apple skal bygge 200 vindmøller for at dække sit behov i Danmark . Det mobile dankort får bundkarakter af brugerne. It-systemer hos Mærsk er næsten kommet sig efter angreb. Telenor har stabil vækst i Danmark - men skal alligevel spare.

Computerworld ønsker godmorgen. Her er tirsdagens hurtige nyhedsoverblik.At det er helt afgørende for Apple, at selskabets kommende datacentre ved Viborg og Aabenraa skal forsynes med vedvarende energi, er ingen vist i tvivl om.I forbindelse med nyheden om det kommende datacenter i Aabenraa kom det frem, at Apple selv vil finansiere bygningen af otte-ti landbaserede møller, som angiveligt skulle dække datacentrenes energibehov. Det skal ske gennem et unavngivet dansk selskab.Men ifølge beregninger foretaget af fagbladet ingeniøren kan de Applefinansierede nye møller slet ikke dække behovet. Der er i stedet behov for 200 nye landbaserede møller, viser fagbladets beregninger, som professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen er enig i. Det skriver Børsen.Beregningerne bygger på Energinet.dk’s beregninger, der viser, at tre datacentre i Danmark vil stå for en tiendedel af vores samlede energiforbrug i Danmark. Det svarer ifølge Ingeniørens beregninger til 411 megawatt.Apple oplyser selv, at datacenteret i Aabenraa alene vil forbruge 30 megawatt.Det mobile dankort fra Nets, som skal tage kampen op med Mobilepay fra Danske Bank, er ramt af store problemer, skriver Børsen.App’en får bundkarakter af brugerne i Google Play, hvor Androidbrugere henter apps til telefonen, og en nylig opdatering har tilsyneladende kun gjort det værre."Har arbejdet i Bilka, hvor det kun er lykkedes én ud af de 40 brugere, der prøvede, at betale med app'en," skriver en bruger i følge Børsen..Brian Hulvi fra Nets, der er ansvarlig for app’en, skriver til Børsen, at der er tale om en betaudgave, og at Nets løbende arbejder på at forbedre de kritikpunkter, brugerne rapporterer. En version 1.0 af app’en er på trapperne.I følge Børsen har konkurrenten Mobilepay 3,5 millioner brugere, mens den nye dankort-app er downloaded omkring 150.000 gange i alt til Android og IoS.It-systemerne hos A.P. Møller - Mærsk blev hårdt ramt af det store ransomwareangreb i slutningen af sidste måned, men nu er systemerne næsten tilbage på normalt niveau, fortæller selskabet til Ritzau i følge Finans.“Vi er i stand til at tage imod ordrer, flytte vores kunders last og flere andre ting”, siger kommunikationschef Marko Mihajic.Han tør dog ikke sige, at systemerne kører 100 procent, og han tør heller ikke spå om, hvornår det sker.Telenor offentliggjorde mandag et nyt kvartalsregnskab, og det viste bedre takter, end analytikerne forventede, for aktien steg næsten syv procent på børsen i Oslo, skriver Børsen.I Danmark er der stabil vækst, fremgår det af regnskabet. Antallet af mobilkunder er 1,8 millioner - en vækst på 3 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Lønsomheden er også forbedret ved hjælp af besparelser, fyringer og et nyt forretningssystem.Koncernen bebuder i regnskabet et nyt spareprogram, der skal skære en milliard norske kroner af omkostningerne i år. Det vil betyde flere afskedigelser, som også vil ramme den danske del af forretningen, skriver Børsen med Berlingske som kilde.