Grådighed eller teknisk usikkerhed?: Bitcoins har tabt milliarder i værdi på kort tid

En række krypto-valutaer har oplevet store værdifald hen over juli måned og senest i denne weekend.Det skriver Børsen med henvisning til kilder hos CNBC og Wall Street Journal.I skrivende stund er værdien for det samlede digitale valutamarked faldet til 72 milliarder dollars mod 115 milliarder dollars i midten af juni.Det er et fald på 43 milliarder kroner på under en måneds handel.Eksperter hos CNBC og Wall Street Journal forklarer kursfaldet med, at investorer ville høste udbyttet efter en længere periode med voldsomt vækst, og at kursfaldet var forventeligt.Samtidig nævner andre eksperter, en teknisk opdatering vil blive iværksat 1. august, hvilket også har skabt usikkerhed i markedet.Krypto-valuta som Bitcoins er en mere anonym og decentraliseret valutaform, der siden sin spæde start er vokset i popularitet og værdi.Havde du købt for 700 kroner Bitcoins i 2010, havde de nu været 482 millioner kroner værd.Krypto-valuta kritiseres dog ofte for at være kriminelles foretrukne valutaform, da det er tæt på umuligt at spore modtageren af pengene efter en overførsel.Eksempelvis er det ofte betaling i bitcoins, der fungerer som løsesum i ransomware-angreb.