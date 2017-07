Pc-salget er faldet 11. kvartaler i træk: Mangel på komponenter giver høje priser og færre kunder

I snart fem år har pc-salget været støt dalende, og antallet af solgte computere har ikke været så lavt siden 2007.

Det samlede globale pc-salg i andet kvartal 2017 landede på 61.1 millioner enheder, hvilket er 4,3 procent mindre end året før ifølge analysefirmaet Gartner.Det er det 11. kvartal i træk, at pc-salget falder, og en af hovedårsagerne er stigende priser.“Højere pc-priser på grund af manglen på DRAM, SSD’er og LCD-paneler til skærmene har haft en meget negativ effekt på pc-markedet i andet kvartal 2017. Nogle producenter bed i det sure æble og betalte selv merprisen for at skaffe komponenter, mens andre hævede priserne på de færdige produkter,” siger Mikako Kitagawa, chefanalytiker hos Gartner.Det har ikke haft den store effekt på erhvervsmarkedet, hvor prisvariationer grundet bundne kontrakter ikke sker så ofte, men det har haft en mærkbar effekt på forbrugermarkedet.“Forbrugermarkedet er meget mere følsomt over for prisstigninger, og derfor venter mange forbrugere med at købe en ny computer, til priserne igen er faldet,” siger Mikako Kitagawa.Den største pc-producent i verden er stadig HP, men kampen om førstepladsen er tæt mellem amerikanske HP og kinesiske Lenovo.Særligt Lenovo fik tæsk i andet kvartal, hvor Lenovos globale salg faldt med 8,4 procent efter to kvartaler med vækst. Dell derimod oplevede det tredje kvartal i træk med vækst og med en stigning på 1,4 procent i markedsandel.Ud over højere komponentpriser er pc-markedet truet af både smartphones, tablets og ikke mindst Chromebooks, som ikke tælles med i pc-statistikken hos Gartner.Det samlede marked for Chromebooks oplevede en vækst på 38 procent i 2016, imens det samlede pc-marked oplevede et fald i salg på 6 procent.Desuden ser det ud til, at udviklingen vil fortsætte, da der stadig vil være mangel på komponenter.