Netflix' internationale erobringstogt giver kunder i butikken, men det sker for milliarder af lånte dollars

Med egenproducerede serier som House of Cards slår den amerikanske streamingtjeneste Netflix kløerne i flere og flere kunder på verdensplan. Men det sker fortsat for lånte penge.

Flere end 100 millioner mennesker abonnerer nu på den amerikanske streaming-gigant Netflix' tjeneste, og de seneste tre måneder har mere end 4 millioner nye brugere uden for USA skrevet sig op.Det viser virksomhedens regnskab for andet kvartal, der blev fremlagt i går.Også på hjemmemarkedet er der fremgang at spore. Her opnåede Netflix at tegne omkring 600.000 nye abonnementer, hvilket er tæt på det dobbelte af, hvad analytikerne havde forventet.Det er interessant, da det amerikanske marked ellers har set mættet ud, hvilket har ført til, at Netflix den seneste tid for alvor har rettet fokus mod et internationalt erobringstogt.Derfor er brevet til investorerne også skrevet i en positiv tone."Vi har nået en symbolsk milepæl med 100 millioner medlemmer samt flere internationale end nationale medlemmer. Det var et godt kvartal," skriver Netflix.I brevet til aktionærerne skriver Netflix, at stigningen i antallet af kunder i butikken kan tilskrives det helt unikke indhold på streamingtjenesten.Engang var det de store øjeblikke, der samlede folket foran fjersynet - fodboldlandsholdets kampe eller Krøniken.I dag kan de store streamingtjenester samle folk og gøre det til en international begivenhed, at der er præmiere på en af selskabets egenproducerede serier.Det så man så sent som i går, da en ny sæson af Game of Thrones havde præmiere på HBO. Samtlige medier skrev ikke bare om præmieren, men fodrede også brugerne med artikler om, hvor langt vi er i seriens plot, karakterernes udvikling med videre.For Netflix er det helt store trækplaster serien House of Cards med Kevin Spacey i hovedrollen. Det politiske drama med Washington som omdrejningspunkt har fået mange til at sværge til netop Netflix.I kampen om streamingkunderne er indhold som sagt afgørende, og der bliver kastet millioner og atter millioner af dollars efter store nye produktioner og gerne de såkaldte "Netflix Originals", der er selskabets egne serier.Men den slags koster, og det kan man også se på regnskabet, hvor posten for Netflix pengestrømme springer i øjnene. Der er nemlig i 2017 indberegnet et negativt cash flow på 2 til 2,5 millarder dollar, som selskabet siger, at de investerer i det indhold, der trækker abonnenter til.Det betyder kort sagt altså, at Netflix betaler mere for indholdet, end kunderne gør."Med vores strategi, der viser resultater i form af vækst i antal medlemmer, omsætning og profit, tænker vi, at det er klogt at fortsætte med at investere," skrives der i brevet.Sidste år endte det negative cash flow på 1,7 milliarder dollars, og i år ser det altså ud til at kunne komme op på 2,5 milliarder dollars.Det skyldes, at Netflix som officiel strategi vil fortsætte med at punge ud for dyre serier i kampen om kunderne."I vores fortsatte succes vil vi deponere mere kapital i indhold og særligt originalt indhold, så som vi før har sagt, så forventer vi negative pengestrømme i mange år fremad," skriver man i det offentliggjorte brev til investorerne.Det ser ud til, at Netflix er klar til at forsætte ned af den samme vej et godt stykke tid endnu. Det drejer sig om at erobre kunder og sikre sig volume.I nakken på Netflix ligger spillere som HBO og Amazon samt flere spillere, der alle er interesserede i at få en bid af markedet.En måde at få flere penge i kassen på kunne være simpelthen at hæve priserne for de 104 millioner abonnenter. Det har Netflix dog afvist skriver ABCnews