Elgiganten indgår stort samarbejde med benchmark-firma: Skal gøre det lettere at vælge den rette computer

Elgiganten har indgået samarbejde med benchmark-producenten FutureMark, der skal teste alle de computermodeller, Elgiganten sælger. Målet er at gøre det lettere for forbrugeren at vælge den rette computer.

Ikke alle computere har endnu en PCMark-score, men Elgiganten tilføjer løbende scorer til computere, som de kommer tilbage fra Finland.

Computere med dedikeret grafikkort kan også have en 3DMarks-score, der måler computerens grafiske evner samt en vurdering af, om den er klar til Virtual Reality. PCMark-scoren finder du på alle maskiner nede under specifikationer.

Eksempelvis har vi faktisk set produkter med GTX 1070-grafikkort have stor ydelsesforskel, og på DreamhackPC oplever vi faktisk en maskine med 1070-grafikkort performe bedre i testen, end en med 1080-grafikkort

Det kan være noget af en jungle at vælge den rette computer.Særligt, hvis man ikke har den store tekniske forståelse af, hvad der gør en computer hurtig eller langsom.Det problem vil Elgiganten nu løse ved hjælp af et omfattende samarbejde med finske FutureMark, producenten bag det populære benchmark-software PCMark, der bruges til at vurdere, hvor god en specifik computer er.“Det handler for os om at gøre det så enkelt for forbrugeren som muligt, og at det er troværdigt. Det er hverken os, sælgeren ude i butikken eller producenten, der siger, at det her er ‘verdens bedste computer’, men i stedet en objektiv vurdering fra FutureMark,” forklarer Henrik Eriksen, salgschef hos Elgiganten til Computerworld.Ét eksemplar af alle Windows-computere, der i fremtiden skal sælges hos Elgiganten, sendes forbi FutureMarks kontorer i Finland, hvor selskabet tester computeren og finder frem til en samlet score for computerens ydeevne og batterilevetid.Ønsker en producent ikke, at deres computere bliver sendt til test i Finland, forbeholder Elgiganten sig ret til ikke at ville sælge den i sine butikker.Hver computer får en score for sin ydeevne, der direkte kan sammenlignes med andre computere, ligesom alle computere batteritestes for at se, hvor længe de kan være tændt under konstant videoafspilning.Nogle producenter overdriver, når de markedsfører batterilevetiden på en computer. Det viser Computerworlds egne tests af bærbare computere, og det oplever Elgiganten også.“Vi kan allerede nu se test foretaget af FutureMark, hvor en given computer har lavere batterilevetid end lovet af producenten. Omvendt har vi også haft et par eksempler, hvor computeren har holdt langt længere end lovet,” siger Henrik Eriksen.Et af de mest tydelige eksempler var Acer Aspire ES1-572 på 15,6 tommer, som Acer lover 6,5 timers batterilevetid på, men som klarede ni timer under FutureMarks test.Og der er stor forskel fra computer til computer, selvom hardwaren ofte lader til at være den samme.,” siger Henrik Eriksen.“Mest overraskende var dog de små og store-Pentium-processorer. I visse konfigurationer er en Pentium-maskine faktisk bedre, end en computer med en Core i3-processor,” tilføjer salgschefen.Som en del af samarbejdet inddeler Elgiganten sine computere i fire forskellige segmenter: Basic, Home, Produce og Create.Basic og Home er til de fleste hjemmebrugere, der blot skal bruge en computer til film, streaming, sociale medier og lettere arbejde såsom Word eller Excel.Produce og Create er maskiner med mere regnekraft og ofte et grafikkort, som kan bruges til eksempelvis billed- og videoredigering.Derudover er der en række underkategorier under hver kategori alt efter, hvor vigtig mobilitet er. Jo mindre og tyndere, jo højere pris.Spille-computere er endnu ikke blevet et segment, da “gamere” ikke er målgruppen endnu for den nye kampagne.“Gamere har oftest styr på, hvad de går efter. Den her nye oversigt er til dem, der leder efter en studiecomputer eller en computer til sin gamle mor. Det er sådan, vi skaber merværdi,” siger Henrik Eriksen.Han tilføjer dog, at det ikke er en facitliste, og at oversigten blot skal gøre det lettere for forbrugerne at finde frem til den rette maskine.“Hvis vi ved hjælp af vores oversigt kan hjælpe forbrugere med kun at skulle tage stilling til fem eller seks computere i stedet for 100, har det jo fungeret,” siger Henrik Eriksen.Det nye samarbejde skydes officielt i gang i dag onsdag og vil være at finde ved computerne i butikkerne, på Elgigantens hjemmeside og i tilbudsaviserne.Macbooks fra Apple er ikke en del af det nye samarbejde med FutureMark. Højst sandsynligt fordi PCMark-programmet ikke findes til Mac-computere.