Test af Surface Laptop: Småting fra at være den bedste Windows 10-bærbare nogensinde

Microsoft er endelig klar med en ægte, klassisk bærbar computer uden tablet-fnidderfnadder, og vi er fans.

Surface Laptop er Microsofts første rigtige bærbare computer uden popsmarte hybrid-evner eller aftagelige tastaturer.Det er en klassisk bærbar computer, og hvis du har set dig om efter en Surface-computer, men ikke helt var overbevist af evnen til også at være en tablet, er Surface Laptop en maskine for dig.Faktisk vil Surface Laptop være en computer for de fleste, hvis ikke et par enkelte, men alligevel generende småmangler fraholder os fra at give Laptop topkarakterer.Surface Laptop er en ultratynd bærbar computer med en 14-tommer skærm med en opløsning på 2.256 x 1.504 pixels i et 3:2 format.Det høje format betyder, at der er mere skrivebordsplads i dine dokumenter, websider og programmer, men at store sorte bjælker vil være foroven og forneden ved videoer. Smag og behag.Computeren er lige så godt skruet sammen som de andre Surface-produkter på markedet.Eller … Nu skriver jeg skruet, for der er faktisk ikke en eneste synlig skrue på hele computeren. Oversiden af låget er et stykke næsten ubrudt aluminium med et skinnende Microsoft logo, og på undersiden finder du intet andet end fire gummi-dutter og køleristen.Alt er skåret ud, og det ser hammerflot ud og føles klippesolidt.Og så er der stoffet. Åbner du computeren finder du tastaturet og trackpadden omkranset af et stykke blødt italiensk stof.Det føles først lidt unaturligt - at der ikke er den kolde aluminiumsflade som på andre computere - men hurtigt vænner man sig til det, og det føles ganske rart. Lenovo har gjort noget lignende med sine tidlige Yoga-maskiner blot med kunstigt læder i stedet.Man kan frygte, at det vil give problemer med tiden og at stoffet bliver beskidt, men på et besøg i Microsofts hovedkvarter lovede en af de ansvarlige bag stoffet, at det vil holde lige så godt som var det en luksussofa.Ligeledes er det ikke muligt at tilgå hardwaren inde i computeren på nogen måde, uden at skære stoffet i stykker. Det kan give problemer, hvis computeren får problemer.Det største og måske eneste store minus ved designet er manglen på porte.I det ultratynde chassis finder du kun en enkelt USB 3.0-port af den gamle, skole, en MiniDisplay Port, en audioport og en port til Microsofts egen Surface-oplader.Det er det samme antal porte som på en Surface Pro, men forskellen er, at Surface Laptop er en ægte, traditionel bærbar computer, som bruges som en traditionel, bærbar computer , og det kræver en hvis mængde porte.Der skulle som minimum have været en USB-port mere eller en HDMI-port, men bedst af alt skulle der have været to-tre USB C/thunderbolt 3-porte. Det ville have gjort computeren fremtidsikre, når nu både skærme og harddiske begynder at bruge porten.Ja, og det vil du alligevel have brug for med kun en miniDisplay-port og en USB-port på Surface Laptop.Det en mangel, og det er en irriterende mangel, når nu resten af computeren er så god.Surface Laptop er den første computer med Microsofts nye Windows 10 S-system. 10 S er en næsten identisk version af Windows 10, men hvor du er begrænset til at installere apps fra Microsofts app-butik. Det giver en højere batterilevetid og øget sikkerhed, da ondsindet kode har langt svære ved at blive eksekveret.Men samtidig er der bare så mange programmer, som endnu ikke findes i Windows Store, at det gør computeren ret så ubrugelig.Der er ingen Chrome, ingen Adobe Creative Cloud, ingen Steam eller Battle.net, og benytter du, dit uddannelsessested eller dit arbejde legacy-programmer, som ikke findes i Windows Store, er du fanget.Ligeledes kan du ikke ændre standard-søgemaskinen i Edge-browseren væk fra Bing, som er tæt på ubrugelig i Danmark sammenlignet med Google.Det minder i høj grad om Windows RT, som Microsoft udgav på sine første Surface-maskiner af præcis samme grund som Windows 10 S.Den eneste forskel er dog, at du meget let kan skifte fra Windows 10 S til Windows 10 Pro. Det tager bogstaveligt talt to minutter og en genstart, og så kan du begynde at installere Photoshop.Du kan gratis opgradere indtil december - og det bør du gøre - og derefter koster det cirka 250 kroner.Opgrader. Det koster måske en times batterilevetid, men der vil komme et tidspunkt, hvor du vil blive begrænset af Windows 10 S.Inden i computeren sidder der enten en i5 eller i7-processor, 128-512 GB SSD samt 4-16 GB RAM. Den testede model er en i5-7200U dualcore med 8GB LPDDR4 RAM og 256 GB SSD.Laptop'en er hverken en vild gamercomputer eller stærk workstation, men alligevel imponerer maskinen. Det er nok den hurtigste Windows-computer til at boote op, vi nogensinde har oplevet, og uanset hvor mange faner, vi har haft åbne i browserne, kunne vi ikke mærke det.Du kan godt klare lidt lette spil på maskinen, men det er ikke en spillecomputer. Vi prøvede League of Legends, WoW og Civilization V, som fint kunne spilles ved en fornuftig framerate, om end ikke med de grafiske indstillinger på højeste niveau.Du kan også sagtens tilslutte en 4K-skærm via Displayporten, takket være det indbyggede Intel HD 620 GPU. I7-modellen har en bedre integreret GPU (HD 640), og den kan derfor yde mere.Surface Laptop er Microsoft mest “almindelige” computer til dato. Det er hverken en tablet, hybrid eller tosset alt-i-en-computer.Det er bloe en bærbar computer, og den gør det godt.Ydelsen er god i den slanke computer, og som en all-around computer til Windows-fans er den næsten perfekt.Men også kun næsten. Der er hverken USB-porte nok eller mere fremtidssikre USB C/Thunderbolt 3.0-porte, og der er heller ingen kortlæser. Når Apple har kunne mase det ind i sin snart seks år gamle Air-maskine, burde Microsoft også kunne.Ligeledes er Windows 10S cirka lige så brugbar for de fleste, som Windows RT var.Hvis du alligevel ikke har brug for en pc til at afvikle almindelige pc-programmer, kan du ofte klare dig lige så godt med en tablet i stedet.