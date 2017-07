IBM's omsætning er faldet 21 kvartaler i streg: Cloud og kunstig intelligens skuffer

IBM's globale kvartalsomsætning var lavere end forventet. Det gik ud over aktiekursen.

Det er ikke nemt at være IBM i disse tider.Den amerikanske it-gigant leverede globalt en lavere omsætning end forventet i andet kvartal, skriver Ritzau Finans.Blandt andet skuffer virksomhedens satsninger på cloud og kunstig intelligens. Indtjeningen har endnu ikke har udlignet udgifterne forbundet med at ændre strategi for virksomheden og satse på skyen frem for traditionel pc-hardware.Omsætningen i andet kvartal 2017 lød på 124,3 millarder kroner mod investorernes og analytikernes forventede 125,6 milliarder kroner.Faktisk var omsætningen i de fleste af IBM’s aktiviteter dalende. Omsætningen i IBM’s cloud-platformvirksomhed var faldet med 5,1 procent til 54,1 milliarder kroner, hvilket er knap to milliarder kroner mindre end forventet.IBM’s nettoresultat endte på 2,33 milliarder kroner for kvartalet - 15 milliarder kroner - men det sendte alligevel IBM-aktien ned med 2,8 procent.