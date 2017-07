Danskerne topper listen over mobil-glade europæere: Det bruger vi vores smartphones til på ferien

Danskerne har svært ved at lægge telefonen fra sig, når vi skal på ferie, viser ny undersøgelse.

Juli er den måned, hvor flest danskere drager sydpå og flygter fra den danske sommersol - eller mangel på samme.Med fri roaming i EU er det også blevet lettere og ikke mindst billigere at bruge sin smartphone på ferien.Og vi danskere er i sandhed glade for vores smartphones, når vi er syd for Kruså.Det viser en undersøgelse bestilt af Huawei om forbrugeres mobilvaner i 12 europæiske lande, heriblandt Danmark.Blandt andet viser undersøgelsen, at knap 44 procent af alle danskere ikke kan forestille sig en ferie uden at have sin smartphone med sig. Til sammenligning er det kun 23 procent af tyskerne, der er lige så mobil-afhængige som os.Desuden benytter 59 procent af danskerne navigation en smartphone til at finde rundt i på ferien (Hvis du bruger Google Maps, kan du hente kort ned offline for at spare på datapakken), og 47 procent benytter sin smartphone til at tjekke restauranter og hoteller via Tripadvisor eller lignende for at undgå turistfælder.50 procent gemmer sine billetter eller bookingbekræftigelser på telefonen, og 18 procent benytter digital betaling via telefonen.Kun ni procent bruger telefonen til at foretage QR-scanninger.Et godt råd til ferien er i øvrigt at huske en opladet powerbank.