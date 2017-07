På job i ferien: "Når der skal omkring 50.000 mennesker afsted, så der er selvfølgelig “run” på hele vejen fra indgangsdøren og ud til gaten.“

Foto: Steffen Villadsen

I sommerferien er der maksimalt tryk på Københavns Lufthavn. Det giver It-chef Jonas Dan Jørgensen mulighed for at teste alle it-systemerne, inden han selv drager på sydpå.

I Københavns Lufthavn er det i øjeblikket aboslut højsæson.Det kan man særligt se ved, at man i denne uge satte passagerrekord, da mere end 105.000 mennesker tog turen igennem et af nordens absolutte knudpunkter.Det giver travlhed for Jonas Dan Jørgensen, der er it-chef i Københavns Lufthavn."Det med at være her i sommerperioden er hyper-interessant, fordi vi slog passagerrekord i den her uge, så det er klart, at det ikke er nu, vi afvikler flest projekter. Det her er måneden, hvor vi holder i hånd og sørger for, at vores passagerer bedst muligt kommer igennem vores lufthavn," siger han.Travlheden giver dog også gode muligheder for at se, hvor meget it-systemerne kan holde til.“Vores systemers kapacitet bliver udfordret. Vi har nogle spidsbelastninger, og der kan vi begynde at se på, om vi har nogle systemer, der måske skal optimeres eller kalibreres. Det er klart, at når 105.000 kommer igennem lufthavnen på en dag, så betyder det, at der skal omkring 50.000 mennesker afsted. Så der er selvfølgelig “run” på hele vejen fra indgangsdøren og ud til gaten,“ siger Jonas Dan Jørgensen.Selvom Jonas Dan Jørgensen har mange års erfaring fra blandt andet NNIT, så er det hans første sommer som it-spids i hovedstadens lufthavn.Tidligere har han boet i nogle år i Asien, hvor han er blevet inspireret af lufthavne i blandt andet Hong Kong og Singapore, hvor man blandt andet i høj grad arbejder med ansigtsgenkendelse.Selvom de i Asien er langt fremme, så er Jonas Dan Jørgensen ikke sikker på, at lufthavnen i Købehavn skal tvinges til at tage et digitalt syvmileskridt. Derimod tror han på en blødere indfasning.“Passagererne er stadig mennesker, som vi skal have med på en rejse. Det kan godt være, at jeg kan sidde og drømme amok, men passagerne er simpelthen ikke klar. Det så jeg i Hong Kong og Singapore. Der er de langt, men det er ikke det, vi vil med Hr. og Fru. Mortensen og min mor. Det kommer ikke til at ske.“ understreger han.Men netop denne balance er i følge Jonas Dan Jørgensen det, der gør Købehavns Lufthavn til en spændende arbejdsplads.“Det er noget af det, der er interessant her i lufthavnen. Der er så mange muligheder, og alligevel bliver man nødt til at slippe speederen på nogle områder, mens man på andre områder kan træde den i bund.”Selvom det altså er prime time for at teste systemerne, så skal it-chefen snart selv på ferie. Det vender nemlig nu.Nu kommer der nemlig flere folk hjem fra ferie, end folk der tager afsted. Det er en nemmere operation for lufthavnen at tage i mod folk, og derfor tager Jonas Dan Jørgensen en af de kommende dage til Portugal for at køre på mountainbike.