Morgen-briefing: Sitecore-stifter melder sig som investor og har kig på det danske iværksættermiljø / Just Eats forretningsmodel under hårdt pres / Ny rapport: Robotter og udflytning er en kæmpe trussel for USA’s arbejdsmarked

Godmorgen. Så nåede vi til torsdag, og her er overblikket over de væsentligste it-nyheder.Michael Seifert, der netop har solgt sit livsværk Sitecore med over 700 millioner kroner på lommen, melder sig nu som investor, og han har kig på det det danske iværksættermiljø, skriver Børsen."Jeg skal jeg i gang med at investere. Det er absolut en mulighed, at jeg kommer til at lave noget i startup-miljøet i Danmark, for der foregår rigtig mange spændende ting på iværksætterscenen i disse år," siger Michael Seifert.En anden dansk it-profi med mange penge på lommen, Unity-medstifterne David Helgason, meldte sig sidste år som business-angel og rådgiver i det danske start-up miljø, og de to udmeldinger er en del af en tendens, som foreningen Danish Business Angels kan se."Vores medlemstal er steget med 30 pct. de seneste to år, og vi har fået flere tunge it-iværksætterprofiler ind i netværket. Det er en god ting for hele vækstlaget, og som man ser i USA, kan de trække en lang hale af investeringer med sig," siger formanden for foreningen Jesper Jarlbæk til Børsen.Den danskstartede e-handelssucces Just Eat, som iværksætteren Jesper Buch grundlagde i 2001, er under hårdt pres i England, hvor koncernen nu har hovedkontor.13 procent af virksomhedens britiske indtjening kommer fra et kreditkortgebyr, som kunderne skal betale, men et nyt forslag fra britiske politikere vil helt fjerne gebyret, skriver Bloomberg ifølge Børsen.Den nyhed betød, at Just Eat-aktien onsdag dykkede dramatisk med næsten 10 procent. Aktien rettede sig dog senere.England er et hovedmarked for Just Eat, og det er problematisk for koncernen, hvis forretningsmodellen med at pålægge de tilsluttede restauranter gebyrer kommer under pres, siger en analytiker.Også i Danmark er Just Eat under pres fra kritik for stigende omkostninger, som de tilsluttede restauranter afkræves, skriver Børsen.Robotter og anden automatisering kan fjerne næsten halvdelen af de nuværende amerikanske job, og samtidig er hvert fjerde job i USA i fare for at flytte til udlandet.Det viser et helt nyt studie fra Ball State University’s center for Business and Economic Research, skriver CNBC ifølge Børsen.“Nogle steder og mennesker ser store fordele, mens andre primært ser omkostninger ved den igangværende udvikling. Dette har vigtige økonomiske, sociale og politiske konsekvenser,” skriver forskerne.I foråret rapporterede konsulenthuset McKinsey & Co, at cirka 40 pct. af alle arbejdstimer i Danmark kan automatiseres med den nuværende teknolog.