Slagsmål på Københavns Rådhus om Airbnb: Nu har borgmester fået nok

Nu skal hetzen mod Airbnb stoppe, siger den radikale beskæftigelsesborgmester i København, Anna Mee Allerslev. Hun mener ikke, at man skal tøjle tjenester som Airbnb. Tværtimod.

København skal være en forgangsby hvad angår deleøkonomi som Airbnb.Samtidig er det direkte useriøst, at både røde københavnske borgmestre og medier er sådan efter Airbnb-tjenesten i København.Det mener beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev ifølge Politiken , efter at både Politiken selv, overborgmester Frank Jensen og Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell i en længere periode har stillet sig kritisk over for tjenesten, der muliggør, at private kan leje et værelse eller lejlighed ud.Blandt andet har Frank Jensen tidligere meldt ud, at man skal forhindre, at tjenester som Airbnb skal bruges til spekulation og økonomisk gevinst, som vil presse det københavne boligmarked.“Det, der er ved ved at ske lige nu, er, at det røde flertal på Rådhuset og Politiken skaber en hetz mod Airbnb på et faktuelt forkert grundlag, og det er ikke i orden”, siger Anna Mee Allerslev til Politiken.Frank Jensen foreslår blandt andet, at man bør indføre den samme model som i Amsterdam for at undgå, at udlejere spekulerer i udlejning via Airbnb.Her må man kun leje sin bolig ud i 60 dage om året, hvorefter boligen automatisk fjernes fra Airbnbs tjeneste.Anna Mee Allerslev foreslår i stedet, at København bør omfavne deleøkonomien.“I dag er privat overnatning blevet en integreret del af vores rejseform. Mange vil hellere rejse sådan. Deleøkonomi og peer-reviews gør, at vi stoler på hinanden i en grad, som var utænkelig for få år siden. Airbnb bidrager til at åbne København for turister,” siger hun til Politiken.