Simcorp kigger stålsat mod verdens største marked: "Der er ikke noget i vejen for, at vi kan have 20-25 procents markedsandel i USA om 10 år "

Danske Simcorp har fuldt fokus på at erobre markedsandele i USA. Det stiller store krav til direktør Klaus Holse, der spiller en nøglerolle i invasionen af USA.

Annonce:



Annonce:

“Vi har 26 kunder i USA, der alle er gode referencer for systemet, så vi har det fundament, der skal til for at lykkes,“ Klaus Holse, administrerende direktør hos Simcorp.

Der er ikke noget i vejen for, at vi kan have 20-25 procents markedsandel i USA om 10 år fra nu af.

Det er det, som vi har vist kan lade sig gøre på andre markeder

Klaus Holse og Simcorps vision om at æde sig ind på det amerikanske marked ser da også ud til at gå fremad.



Ved offentliggørelsen af virksomhedens regnskab for årets første kvartal var der allerede nyheder fra USA. Selskabet kunne nemlig berette, at man havde landet en ny kunde på den anden side af Atlanterhavet. Det går den rigtige vej, bekræfter Klaus Holse.

APL Italiana,

Som man hos Simcorp også understreger, er det ikke en nem operation at få bedre fat i det amerikanske marked. En forskellig virksomhedskultur stiller blandt andet store krav til Klaus Holse, der er udset til en hovedrolle i invasionen af USA.





Annonce:

Fra den mægtige glaskolos på Islands Brygges Ny Tøjhusgrund arbejder Simcorp hårdt på at vinde indpas på det amerikanske marked.Simcorp er en af de helt store spillere på verdensmarkedet, men i USA er der endnu mange kunder at erobre for den danske virksomhed, der leverer it-løsninger til den finansielle sektor."Der er 500 kunder i USA. Det er potentialet. Vi har de 26 i dag," siger administrerende direktør Klaus Holse, der ruller planen for at indtage det store kontinent vestpå.,“ understreger han på direktørkontoret med udsigt ind over voldanlægget mod Christianshavn.“Vi har 26 kunder i USA, der alle er gode referencer for systemet, så vi har det fundament, der skal til for at lykkes,“ siger han.Hos Simcorp kan man mærke, at i takt med, at operationen skrider fremad, bliver fremgangen en form for selvfostærkende effekt.“Det kendskab, vi har fået blandt de amerikanske virksomheder, er blevet væsentlig højere, så vi bliver inviteret til flere ting, og vi er rodet ind i flere projekter, og vi har nogle folk, der kan løfte dem. Det er et projekt, der er på sporet. Det er et svært projekt. Det er ikke et nemt projekt," understreger Klaus Holse.I slutningen af juni i år kom der et lidt uventet træk fra Simcorp. Selvom man i mange omgange har understreget, at strategien er organisk vækst, iværksatte Simcorp et opkøb af det italienske selskabsom blev offentliggjort i slutningen af juni i år. Opkøbet bidrager til Simcorps vækst med omkring to procent, men opstod pludseligt.Opkøbet blev i følge direktør Klaus Holse kickstartet af en ordre til det ledende italienske forsikringsselskab Generali. Men selvom Simcorp nu har etableret sig med et sydeuropæisk brohoved, ændrer det ikke på, i hvilken retning Klaus Holse holder kikkerten.“USA er stadigvæk der, hvor det store fokus er. Sydeuropa er som marked meget mindre. Kigger du på vores samlede kundegrundlag, så er der 1.200-1.300 mulige kunder på verdensplan. Omkring 500 af dem er i USA," siger han.“Jeg er derovre relativt ofte. For det første for at være med i det, der foregår og give de råd, jeg kan give men lige så meget for at møde kunder og kommende kunder derovre," siger han.Det kræver nemlig en topchefs tilstedeværelse at komme ind på det amerikanske marked. Hos de amerikanske finansgiganter tager man ikke imod en kørende sælgere eller rejsende i softwareløsninger til finansbranchen."Den amerikanske mentalitet er meget sådan, at man gerne vil se chefen for det hele, og man vil gerne have det commitment, han kan give. Det er en anden kultur. Man skal have fat højt oppe, hvorimod vi i europæiske og danske organisationer er vant til, at hvis der kommer en salgschef, så er det godt nok,“ siger Simcorp-bossen og fortsætter:“I USA er det sådan, at der er noget værdi i at have set giraffen”“Ja, det er jeg. Sådan er det. De er vant til, at topcheferne er involveret i salg og projekter og er dem, der kan committe virksomheden. Jeg har arbejdet i amerikanske virksomheder hele mit liv, så jeg har vænnet mig til, at det er sådan, verden virker. “Netop det faktum, at Klaus Holse har mange års erfaring fra blandt sin tid som top-profil i Microsoft med ansvar for hele Vesteuropa, gør, at han kender den amerikanske mentalitet.“Det giver da en fordel, at jeg kender de amerikanske kunder og jeg ved, hvem der er chef for dem. Vi kan ringe til hinanden og tale sammen, og det er en fordel,“ erkender direktøren.Han vil dog ikke løfte sløret for, hvordan det konkret er gået med kundetilvæksten på det nordamerikanske marked. Det bliver vi dog klogere på, når Simcorp kommer med halvårdsregnskab d. 24 august.